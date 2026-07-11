Sevilla FC
Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
El Sevilla FC inicia su pretemporada este sábado contra el Juventud de Torremolinos en el estadio Jesús Navas, su primer amistoso de preparación.
Primera prueba de fuego para el Sevilla FC en la pretemporada. El conjunto de Luis García Plaza da el pistoletazo de salida este sábado frente al Juventud de Torremolinos en el estadio Jesús Navas.
Se trata del primer amistoso de cara a la preparación liguera que comenzará en agosto. Será buen momento para ver las sensaciones de cómo llegan los futbolistas de sus vacaciones, de conocer a los nuevos fichajes (Guridi, Sangante, Iglesias) y a los canteranos que vienen empujando fuerte. En total, García Plaza se ha llevado a nueve futbolistas: Rafa Romero, Loren, Sergio Recio, Iker Muñoz, Nico Guillén, Jesús Cruz, Manuel Ángel, Edu Altozano e Ibra Sow.
Precisamente, estos jugadores del Sevilla Atlético ya se enfrentaron al Juventud de Torremolinos en 1RFEF la pasada temporada, equipo que que finalizó en 15º posición. Los malagueños mantuvieron la categoría y estarán otra temporada más en el grupo B de Primera Federación.
En cuanto al historial de partidos, ambos equipos se vieron las caras en la temporada 2022/23 en un partido de Copa del Rey. Aquel choque, los sevillistas se llevaron el encuentro con goles de Carlos Álvarez, Joan Jordán y Dani Fernández en propia puerta.
Horario del primer amistoso del Sevilla FC
El partido entre Sevilla Fútbol Club y Juventud de Torremolinos se jugará este sábado 11 de julio a partir de las 21:00 en el estadio Jesús Navas.
Dónde ver el partido entre Sevilla FC - Juventud de Torremolinos
El encuentro, al igual que el resto de la pretemporada, se podrá seguir a través de la plataforma Sevilla FC+. Según informa el propio club, la aplicación es gratuita para abonados, socios rojos y blancos. Los interesados en ver el partido podrán suscribirse por un coste de 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.
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