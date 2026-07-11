Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mapa incendio GallardosAna MestrePrecio vivienda en SevillaDirecto Incendio AlmeríaFarolas SevillaSevilla FC - Juventud de TorremolinosManu González BetisDani Ceballos en SevillaNuevo Gobierno Junta
instagramlinkedin

Sevilla FC

Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada

El Sevilla FC inicia su pretemporada este sábado contra el Juventud de Torremolinos en el estadio Jesús Navas, su primer amistoso de preparación.

Vídeo | Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante, presentes en el primer entrenamiento del Sevilla FC de pretemporada

Vídeo | Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante, presentes en el primer entrenamiento del Sevilla FC de pretemporada

Álex Mérida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Primera prueba de fuego para el Sevilla FC en la pretemporada. El conjunto de Luis García Plaza da el pistoletazo de salida este sábado frente al Juventud de Torremolinos en el estadio Jesús Navas.

Se trata del primer amistoso de cara a la preparación liguera que comenzará en agosto. Será buen momento para ver las sensaciones de cómo llegan los futbolistas de sus vacaciones, de conocer a los nuevos fichajes (Guridi, Sangante, Iglesias) y a los canteranos que vienen empujando fuerte. En total, García Plaza se ha llevado a nueve futbolistas: Rafa Romero, Loren, Sergio Recio, Iker Muñoz, Nico Guillén, Jesús Cruz, Manuel Ángel, Edu Altozano e Ibra Sow.

Precisamente, estos jugadores del Sevilla Atlético ya se enfrentaron al Juventud de Torremolinos en 1RFEF la pasada temporada, equipo que que finalizó en 15º posición. Los malagueños mantuvieron la categoría y estarán otra temporada más en el grupo B de Primera Federación.

En cuanto al historial de partidos, ambos equipos se vieron las caras en la temporada 2022/23 en un partido de Copa del Rey. Aquel choque, los sevillistas se llevaron el encuentro con goles de Carlos Álvarez, Joan Jordán y Dani Fernández en propia puerta.

Horario del primer amistoso del Sevilla FC

El partido entre Sevilla Fútbol Club y Juventud de Torremolinos se jugará este sábado 11 de julio a partir de las 21:00 en el estadio Jesús Navas.

Noticias relacionadas y más

Dónde ver el partido entre Sevilla FC - Juventud de Torremolinos

El encuentro, al igual que el resto de la pretemporada, se podrá seguir a través de la plataforma Sevilla FC+. Según informa el propio club, la aplicación es gratuita para abonados, socios rojos y blancos. Los interesados en ver el partido podrán suscribirse por un coste de 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
  2. Una multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla F.C. toma las calles y exige la salida del Consejo: 'Vuestro tiempo ha terminado
  3. Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente, seleccionador español, en su etapa en el Sevilla: 'Su competencia me hizo mejor
  4. El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
  5. El protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora
  6. Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon
  7. Los organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”
  8. Fernando Reges, exjugador del Sevilla FC: 'Echo mucho de menos las conversaciones con Bono sobre la vida

Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada

Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada

Alberto Flores, ante una oportunidad en la portería del Sevilla mientras transcurre el mercado de fichajes

Alberto Flores, ante una oportunidad en la portería del Sevilla mientras transcurre el mercado de fichajes

Akor Adams, cerca de salir del Sevilla: acuerdo verbal con el Venezia por 15 millones más variables

Akor Adams, cerca de salir del Sevilla: acuerdo verbal con el Venezia por 15 millones más variables

Juventud de Torremolinos: primera prueba del Sevilla 26/27 de Luis García Plaza

Juventud de Torremolinos: primera prueba del Sevilla 26/27 de Luis García Plaza

Cumbre de última hora en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Venezia para la venta de Akor Adams

Cumbre de última hora en el Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Venezia para la venta de Akor Adams

El Ayuntamiento de Sevilla apoya los proyectos de los nuevos estadios Sánchez-Pizjuán y Benito Villamarín ante las críticas: "No se van a paralizar"

El Ayuntamiento de Sevilla apoya los proyectos de los nuevos estadios Sánchez-Pizjuán y Benito Villamarín ante las críticas: "No se van a paralizar"

Conversaciones avanzadas entre el Lille y Sevilla por Tanguy Nianzou a la espera de pruebas médicas exhaustivas

Conversaciones avanzadas entre el Lille y Sevilla por Tanguy Nianzou a la espera de pruebas médicas exhaustivas

Ejuke y Vlachodimos están de vuelta: Luis García Plaza suma efectivos en el Sevilla a dos días del primer amistoso

Ejuke y Vlachodimos están de vuelta: Luis García Plaza suma efectivos en el Sevilla a dos días del primer amistoso
Tracking Pixel Contents