El Sevilla arranca la pretemporada con una victoria mínima ante el Juventud Torremolinos (1-0)

El Sevilla FC estrenó la pretemporada con una victoria por la mínima ante el Juventud Torremolinos en el Estadio Jesús Navas. El equipo de Luis García Plaza se impuso por 1-0 en un amistoso a puerta cerrada resuelto por un penalti transformado por Miguel Sierra al comienzo de la segunda mitad.

El primer tiempo dejó más rodaje que brillo. El Sevilla llevó el peso del balón, pero le costó generar ocasiones claras ante un rival ordenado. Isaac Romero avisó en los primeros minutos tras un desmarque que acabó con falta del portero visitante, mientras que Manuel Ángel fue el jugador más incisivo del equipo nervionense. El canterano protagonizó la ocasión más clara antes del descanso con un disparo desde el punto de penalti, tras pase de Suazo, que se marchó muy cerca del palo.

Luis García Plaza cambió por completo el once tras el descanso y el Sevilla ganó energía con la entrada de los canteranos. A los pocos minutos de la reanudación, Jesús Cruz provocó un penalti claro y Miguel Sierra no falló desde los once metros para firmar el primer gol sevillista del verano.

El tanto dio algo más de soltura al conjunto hispalense, que pudo ampliar la ventaja en dos buenas ocasiones de Ibra Sow. En la primera intentó una vaselina que se marchó alta y, en la segunda, se topó con el portero Cuenca tras otro buen pase de Sierra.

También hubo minutos para algunos de los fichajes del verano. Arouna Sangante y Jon Guridi partieron de inicio, mientras que Juan Iglesias entró en la segunda mitad. No participaron Akor Adams ni Joaquín Martínez ‘Oso’, pendientes de sus posibles salidas al fútbol italiano.

El Juventud Torremolinos tuvo alguna llegada en el tramo final, pero sin generar verdadero peligro sobre la portería sevillista. El Sevilla, todavía lejos de su versión definitiva, cerró así su primer ensayo de pretemporada con triunfo, portería a cero y protagonismo para la cantera.