Sevilla Fútbol Club
Akor Adams entrena con el Sevilla a las órdenes de García Plaza mientras acuerda su traspaso al Venezia
El delantero nigeriano se ejercita con normalidad mientras se resuelve su fichaje por el Venezia
El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este lunes en la primera sesión semanal tras el estreno en pretemporada ante el Juventud de Torremolinos el pasado sábado. El primer choque veraniego concluyó con una victoria de los de Luis García Plaza por la mínima de penalti con gol de Miguel Sierra. Akor Adams, muy próximo a resolver su traspaso al Venezia de la Serie A, ha entrenado con normalidad.
Después de un arranque de pretemporada con sesiones dobles, el entrenador madrileño también tiene programado para esta semana que haya dos turnos tanto este lunes como el martes y el jueves, dejando un entrenamiento únicamente el miércoles, día que serán presentados Arouna Sangante, Juan Iglesias y Jon Guridi, y el viernes, cuando la expedición parta hasta Polonia.
La extensa charla de Luis García Plaza previa al entrenamiento
Poco antes de las 09:00 horas saltó la plantilla sevillista a uno de los campos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Antes de iniciar los ejercicios, Luis García Plaza dio una larga charla a sus jugadores en el comienzo de la segunda semana de preparación estival.
En ella estuvieron presentes Alfon González, Andrés Castrín y Arouna Sangante, que al término de la misma se marcharon. Los dos primeros están lesionados como Marcao, que ni saltó al verde, y el francés hizo trabajo específico.
Tampoco estuvieron, Djibril Sow y Rubén Vargas, recién eliminados del Mundial con Suiza por Argentina en los cuartos de final, Joan Jordán, Rafa Mir, Fede Gattoni y Fábio Cardoso, que se ejercitan al margen y el club ya les comunicó que no contaba con ellos, ni Tanguy Nianzou, en Francia intentando cerrar su salida al LOSC Lille cuando todas las pruebas médicas tengan el ok final.
Akor Adams, uno más en el entrenamiento del Sevilla a la espera de sellar su traspaso al Venezia
En clave sevillista, la noticia estuvo en la presencia de Akor Adams. La semana pasada estuvo Filippo Antonelli, director deportivo de la entidad italiana, presente en la capital andaluza hasta que logró un principio de acuerdo para el traspaso del nigeriano a la Serie A. A priori, la operación podría cerrarse en una suma fija superior a los 15 millones, llegando a 16, más 7 millones más en variables.
Mientras se resuelven los flecos de la operación, el de Kogi State se ejercita con normalidad a las órdenes de Luis García Plaza.
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