Tanguy Nianzou supera las exhaustivas pruebas médicas con el Lille y se acerca su salida del Sevilla

El central del Sevilla Fútbol Club, Tanguy Nianzou, ha conseguido superar las exhaustivas pruebas médicas con el LOSC Lille y su salida al club francés entra en la fase final, aunque no todo está cerrado según informa Marca, que añade que la resolución podrá llegar en las próximas 24 o 48 horas, por lo que su adiós del conjunto sevillista aún no está completado ni es definitivo.

Con contrato hasta 2027, queda por conocer cómo se acordará la rescisión del último año que le resta en Nervión y si querrá una compensación por concluir su vinculación antes de tiempo. De igual forma, el Sevilla saldrá ganando ahorrándose buena parte de un jugador que asfixia a la entidad blanquirroja en el límite salarial, con una amortización de su fichaje de unos 4 millones por temporada a los que se suma los 9 millones brutos que cobra, elevando el monto en límite por encima de los 13 millones.

Tanguy Nianzou controla el balón durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Getafe CF y el Sevilla FC en el estadio Coliseum / Dennis Agyeman / AFP7 vía Europa Press

El Lille analiza los exámenes médicos y su salida del Sevilla podría resolverse a lo largo de la semana

Como fue informando el medio francés, Le Petit Lillois, en el conjunto del norte de Francia se quiere examinar al detalle cada prueba médica de Tanguy Nianzou, ya que el club francés ha trabajado en situaciones similares con otros jugadores que arrastraban lesiones en el pasado como Samuel Umtiti, Rafael Fernandes, André Gomes, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Loun Srdanovic.

Todo ello hace que la entidad que dirige Davide Ancelotti quiera supervisar perfectamente ese examen antes de lanzarse a cerrar su incorporación, que aunque reduciría sus emolumentos, seguiría teniendo una ficha alta en un club que regresa esta temporada a la Champions League.

En el Sevilla se espera que todo se resuelva satisfactoriamente en las próximas horas y se incorpore al Lille pasando a la historia Tanguy Nianzou, sus innumerables problemas físicos, y su ficha progresiva en Nervión. La situación, eso sí, todavía no está 100% resuelta y es el club francés el que debe valorar si arriesga como en contrataciones pasadas con otros futbolistas.