Juanlu, principal ausencia del martes en el Sevilla mientras Akor Adams sigue en dinámica

El Sevilla Fútbol Club se ejercita este martes en entrenamientos dobles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras hacerlo el lunes en dos turnos también con Akor Adams como uno más en el grupo dirigido por Luis García Plaza, todo ello mientras queda sellada su salida.

Tras la gestión de cargas de Arouna Sangante haciendo trabajo específico, el central ex del Le Havre volvió a trabajar con el grupo, mientras que Alfon, Castrín, Rafa Mir, Joan Jordán, Fede Gattoni, Fabio Cardoso y Tanguy Nianzou continuaron al margen. La principal ausencia fue Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo.

Akor Adams completa una nueva sesión a la espera de volar a Italia

El delantero nigeriano completó la sesión con normalidad junto al resto de sus compañeros, aunque el entrenamiento podría haber sido uno de sus últimos como futbolista sevillista. Las negociaciones entre el Sevilla y el club italiano se encuentran pendientes de pequeños detalles y en Italia se espera que el viaje sea antes de que el Sevilla parta para Cracovia y que Akor se someta al reconocimiento médico y firme su nuevo contrato con el Venezia.

La más que encaminada marcha del ariete de Kogi State se suma a la de Nianzou, que ultima su incorporación al Lille. El central francés tampoco participó en el entrenamiento y su salida podría hacerse oficial en las próximas horas. El resto de las ausencias fueron las ya habituales, con Alfon y Castrín recuperándose de sus respectivas lesiones y varios futbolistas trabajando fuera de la dinámica del grupo.

Comunicado del Sevilla FC sobre la lesión de Juanlu

"El Sevilla FC ha llevado a cabo este martes por la mañana la primera de las dos sesiones previstas en el día en la ciudad deportiva. Tras el regreso al trabajo en la jornada del lunes, el técnico Luis García Plaza no ha podido contar con Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo. El técnico madrileño dividió la sesión en tandas, trabajando con el resto de futbolistas disponibles por grupos reducidos. Esta tarde tendrá lugar un nuevo entrenamiento para seguir con la pretemporada, que tendrá como próximo objetivo el desplazamiento a Cracovia con partido el próximo domingo a partir de las 16.00 horas ante el KS Cracovia".