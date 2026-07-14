El Sevilla ingresará más de 645.000 euros por el Mundial de Nyland, Sow y Vargas

El Mundial de Fútbol 2026 dejará un pellizco económico en las arcas del Sevilla FC. La participación de Ørjan Nyland, Djibril Sow y Rubén Vargas en el torneo celebrado en Estados Unidos, Canadá y México permitirá al club nervionense recibir una compensación mínima cercana a los 645.000 euros, a lo que habrá que sumar más ingresos por partidos clasifcatorios.

Cabe recordar que los tres futbolistas alcanzaron los cuartos de final con sus respectivas selecciones. Nyland lo hizo con Noruega, con un gran nivel realizando paradas de mérito durante todo el campeonato e incluso, atajando un penalti a Bruno Guimaraes frente a Brasil. Mientras que Sow y Vargas, con goles y asistencias incluidas, llegaron también hasta esa ronda con Suiza tras perder con Argentina. Esa permanencia en la competición es la que eleva la cantidad que recibirá el Sevilla dentro del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA.

Según la circular de la FIFA, fechada el 5 de junio de 2026, recoge que el organismo internacional destina una partida para compensar a los clubes que liberan futbolistas para la fase final del Mundial. En este caso, el cálculo se realiza por cada jugador y por cada día que permanece concentrado con su selección.

Cuánto cobra cada club por jugador

La previsión mínima fijada por la FIFA equivale aproximadamente a 4.388 euros por jugador y día. En el caso del Sevilla, el periodo computable arranca el 25 de mayo, fecha de inicio de la liberación obligatoria de los internacionales, y se extiende hasta el día posterior al último partido disputado por cada selección.

Como Noruega y Suiza fueron eliminadas el 11 de julio, el cálculo se prolonga hasta el 12 de julio. Eso deja un total aproximado de 49 días por jugador.

Aplicando esa previsión mínima, cada futbolista generaría una cantidad cercana a los 215.000 euros para el Sevilla. De esta forma, Nyland, que comenzó el Mundial siendo jugador del Sevilla FC y ahora es agente libre, aportaría esa cifra por su participación con Noruega, mientras que Sow y Vargas sumarían conjuntamente otros 430.000 euros por su presencia con Suiza.

El cálculo total sitúa, por tanto, el ingreso mínimo del Sevilla en torno a los 645.000 euros por la participación de sus tres internacionales en la fase final del Mundial. Se trata, en cualquier caso, de una estimación provisional, ya que la FIFA calculará la cantidad exacta una vez concluida la competición, ya que se tendrá en cuenta otros párametros como la participación en la fase de clasificación.

En el Mundial de Qatar, el Sevilla FC ingresó 2,4 millones de euros por los diez jugadores que cedió a la fase final del campeonato, unos 9.000 euros diarios por cada uno, y también por la lesión que sufrió Thomas Delaney.

Cómo se hará el pago de la FIFA al Sevilla FC

El Sevilla estuvo representado en el torneo por Nyland con Noruega y por Sow y Vargas con Suiza. La selección noruega cayó eliminada tras perder por 2-1 ante Inglaterra en la prórroga, mientras que el combinado helvético se despidió después de caer por 3-1 ante Argentina, también en el tiempo suplementario.

La FIFA tiene previsto procesar las compensaciones una vez finalizado el Mundial y distribuir los pagos, en principio, antes de que termine 2026. El dinero llegará inicialmente a través de la federación nacional correspondiente, que deberá transferirlo después al club beneficiario.

El paso de las selecciones de Noruega y Suiza en el Mundial deja así una consecuencia positiva para el Sevilla. Aunque sus tres representantes se quedaron a las puertas de las semifinales, su presencia hasta cuartos ha garantizado al club nervionense un ingreso relevante en un mercado marcado por la necesidad de ajustar sus cuentas y ganar margen salarial para inscribir nuevos fichajes.