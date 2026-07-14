Blanco, rojo y nostalgia: así son las dos nuevas primeras equipaciones del Sevilla Fútbol Club

El Sevilla Fútbol Club ha presentado sus dos primeras equipaciones para la temporada 2026/27, predominando claramente el blanco en la primera, con un escudo algo mayor en el pecho a lo habitual, y con una segunda en rojo con un cuello negro tipo retro.

Ambas parten con un precio de salida de 95 euros para adultos y 80 euros para niños, quedándose en 40 euros las calzonas.

El escudo manda: así es la nueva y elegante primera equipación del Sevilla FC para la 26/27

El Sevilla FC ha desvelado su armadura principal para la próxima temporada. Bajo el lema "Siempre con orgullo, Sevilla", la nueva camiseta local rinde un homenaje absoluto al escudo, que irrumpe en el pecho con un tamaño mayor al habitual sobre el innegociable y tradicional blanco sevillista.

El diseño destaca por un sutil patrón de líneas en relieve que le aporta una gran sofisticación. A los clásicos detalles en rojo en el cuello, mangas y las tres bandas de Adidas, se suman unos novedosos acabados en dorado que simbolizan la grandeza y la ambición del club. Todo ello confeccionado con tecnología CLIMACOOL para garantizar la máxima transpirabilidad y frescura en el terreno de juego.

El Sevilla FC viaja al pasado: esencia retro y corazón rojo en su segunda equipación 26/27

El Sevilla FC ha presentado este martes su segunda indumentaria para la temporada 2026/27. Enmarcada en la campaña "Siempre con orgullo, Sevilla", el club y Adidas apuestan por la nostalgia con un diseño donde el rojo histórico asume todo el protagonismo.

La camiseta rompe con lo habitual gracias a un elegante cuello tipo polo de color negro con acabados en blanco, a juego con el remate de las mangas. Las clásicas tres bandas de Adidas lucen en blanco sobre los hombros, manteniendo la seña de identidad cromática de las indumentarias visitantes del club.

Toque vintage y tecnología punta

El gran atractivo de este diseño reside en el pecho: incorpora el icónico logotipo Trefoil de Adidas Originals y una novedosa versión bicolor del escudo sevillista (blanco sobre fondo negro). Además, el emblema del club también aparece como detalle diferencial en la zona del cuello.

Finalmente, la elástica no renuncia al rendimiento. Está fabricada con tecnología CLIMACOOL, que facilita la evacuación del sudor y mejora la circulación del aire, garantizando la máxima frescura tanto para los jugadores en el campo como para los aficionados en su día a día. Una camiseta que une a la perfección la esencia del fútbol clásico con el lenguaje visual contemporáneo.