Akor Adams suma una nueva sesión con el Sevilla de Luis García Plaza mientras resuelve su futuro

El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado este miércoles en su única sesión matinal saltando a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios algo más tarde de lo habitual. Rebasadas las 10:00 horas, los pupilos de Luis García Plaza, con cuatro bajas por lesión tras la fibrilar en el cuádriceps izquierdo de Juanlu, comenzaron el entrenamiento tras una primera parte del mismo en el gimnasio en las instalaciones sevillistas.

La noticia, un día más, fue Akor Adams, que sigue presente con el grupo y espera luz verde para volar a Venezia y firmar por el club italiano. Con el presente, y teniendo en cuenta que tanto lunes como martes el Sevilla se ejercitó en turnos dobles, el nigeriano suma ya cinco entrenamientos en esta semana.

Akor Adams entrena este miércoles a disposición de Luis García Plaza esperando a que se resuelva su salida al Venezia / El Correo

Akor Adams continúa un día más con el Sevilla a la espera de viajar a Italia

Akor Adams sigue, por el momento, bajo las órdenes del Sevilla Fútbol Club. El delantero nigeriano participó este miércoles en el quinto entrenamiento semanal con normalidad en una nueva sesión junto al resto de sus compañeros, mientras continúa pendiente de que se resuelvan los últimos detalles de su salida rumbo al Venezia.

Las conversaciones entre el conjunto nervionense y el club italiano están muy avanzadas, aunque el atacante permanece un día más en la disciplina sevillista. En Italia confían en que pueda viajar antes de que la expedición del Sevilla ponga rumbo a Cracovia para someterse al reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Once jugadores del primer equipo del Sevilla, ausentes del entrenamiento

Otro que también concreta flecos como Akor para su marcha del Sevilla es Tanguy Nianzou, quien ultima su incorporación al Lille. El central francés volvió a ausentarse del entrenamiento y la oficialización de su marcha podría producirse próximamente tras superar las exhaustivas pruebas médicas con la entidad francesa.

Tampoco trabajaron con el grupo Alfon, Marcao y Castrín, todavía inmersos en la recuperación de sus respectivas lesiones, además de Juanlu Sánchez, último en caer con una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo.

Akor Adams entrena con el Sevilla mientras se resuelve su fichaje por el Venezia / Sevilla FC

Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán no cuentan y continúan ejercitándose al margen de la dinámica colectiva, mientras que Rafa Mir tampoco está con sus compañeros y sigue buscando una solución para abandonar el club.

Djibril Sow y Rubén Vargas, tras caer con Suiza en cuartos de final del Mundial ante Argentina, tendrán unos días y se incorporarán más tarde a los planes de Luis García Plaza en la recta final de la pretemporada. El extremo helvético podría no volver si su salida, con la Premier pujando por sus servicios, se da antes de que concluya este tiempo de descanso tras Mundial.