Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Verja GibraltarAlertas calor AndalucíaMuerte A-4 farolaMercadillo antigüedadesB2 obligatorio AndalucíaCarril BUS-VaoTasa turística VoxAbsuelto habitación hotel ChiclanaPolémica mezquita SevillaDónde ver España-Francia
instagramlinkedin

Sevilla Fútbol Club

Akor Adams suma una nueva sesión con el Sevilla de Luis García Plaza mientras resuelve su futuro

Luis García Plaza trabajó en el Sevilla con cuatro bajas y siete ausencias en el quinto entrenamiento semanal

Akor Adams entrena este miércoles 15 de julio a disposición de Luis García Plaza esperando a que se resuelva su salida al Venezia

Akor Adams entrena este miércoles 15 de julio a disposición de Luis García Plaza esperando a que se resuelva su salida al Venezia / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado este miércoles en su única sesión matinal saltando a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios algo más tarde de lo habitual. Rebasadas las 10:00 horas, los pupilos de Luis García Plaza, con cuatro bajas por lesión tras la fibrilar en el cuádriceps izquierdo de Juanlu, comenzaron el entrenamiento tras una primera parte del mismo en el gimnasio en las instalaciones sevillistas.

La noticia, un día más, fue Akor Adams, que sigue presente con el grupo y espera luz verde para volar a Venezia y firmar por el club italiano. Con el presente, y teniendo en cuenta que tanto lunes como martes el Sevilla se ejercitó en turnos dobles, el nigeriano suma ya cinco entrenamientos en esta semana.

Akor Adams entrena este miércoles a disposición de Luis García Plaza esperando a que se resuelva su salida al Venezia

Akor Adams entrena este miércoles a disposición de Luis García Plaza esperando a que se resuelva su salida al Venezia / El Correo

Akor Adams continúa un día más con el Sevilla a la espera de viajar a Italia

Akor Adams sigue, por el momento, bajo las órdenes del Sevilla Fútbol Club. El delantero nigeriano participó este miércoles en el quinto entrenamiento semanal con normalidad en una nueva sesión junto al resto de sus compañeros, mientras continúa pendiente de que se resuelvan los últimos detalles de su salida rumbo al Venezia.

Las conversaciones entre el conjunto nervionense y el club italiano están muy avanzadas, aunque el atacante permanece un día más en la disciplina sevillista. En Italia confían en que pueda viajar antes de que la expedición del Sevilla ponga rumbo a Cracovia para someterse al reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Once jugadores del primer equipo del Sevilla, ausentes del entrenamiento

Otro que también concreta flecos como Akor para su marcha del Sevilla es Tanguy Nianzou, quien ultima su incorporación al Lille. El central francés volvió a ausentarse del entrenamiento y la oficialización de su marcha podría producirse próximamente tras superar las exhaustivas pruebas médicas con la entidad francesa.

Tampoco trabajaron con el grupo Alfon, Marcao y Castrín, todavía inmersos en la recuperación de sus respectivas lesiones, además de Juanlu Sánchez, último en caer con una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo.

Akor Adams entrena con el Sevilla mientras se resuelve su fichaje por el Venezia

Akor Adams entrena con el Sevilla mientras se resuelve su fichaje por el Venezia / Sevilla FC

Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán no cuentan y continúan ejercitándose al margen de la dinámica colectiva, mientras que Rafa Mir tampoco está con sus compañeros y sigue buscando una solución para abandonar el club.

Noticias relacionadas y más

Djibril Sow y Rubén Vargas, tras caer con Suiza en cuartos de final del Mundial ante Argentina, tendrán unos días y se incorporarán más tarde a los planes de Luis García Plaza en la recta final de la pretemporada. El extremo helvético podría no volver si su salida, con la Premier pujando por sus servicios, se da antes de que concluya este tiempo de descanso tras Mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
  2. Una multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla F.C. toma las calles y exige la salida del Consejo: 'Vuestro tiempo ha terminado
  3. Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
  4. El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
  5. El protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora
  6. Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon
  7. Los organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”
  8. Fernando Reges, exjugador del Sevilla FC: 'Echo mucho de menos las conversaciones con Bono sobre la vida

Akor Adams suma una nueva sesión con el Sevilla de Luis García Plaza mientras resuelve su futuro

El Sevilla ingresará más de 645.000 euros por el Mundial de Nyland, Sow y Vargas

El Sevilla ingresará más de 645.000 euros por el Mundial de Nyland, Sow y Vargas

LaLiga hace oficial los horarios de las tres primeras jornadas: el Sevilla debuta el sábado 15 ante el Rayo y el Betis lo hará el viernes 21 frente a la Real Sociedad

LaLiga hace oficial los horarios de las tres primeras jornadas: el Sevilla debuta el sábado 15 ante el Rayo y el Betis lo hará el viernes 21 frente a la Real Sociedad

Juanlu, principal ausencia del martes en el Sevilla mientras Akor Adams sigue en dinámica

Juanlu, principal ausencia del martes en el Sevilla mientras Akor Adams sigue en dinámica

Blanco, rojo y nostalgia: así son las dos nuevas primeras equipaciones del Sevilla Fútbol Club

Blanco, rojo y nostalgia: así son las dos nuevas primeras equipaciones del Sevilla Fútbol Club

Betis y Sevilla, entre los equipos que han preguntado por César Palacios, canterano del Real Madrid

Betis y Sevilla, entre los equipos que han preguntado por César Palacios, canterano del Real Madrid

Tanguy Nianzou supera las exhaustivas pruebas médicas con el Lille y se acerca su salida del Sevilla

Tanguy Nianzou supera las exhaustivas pruebas médicas con el Lille y se acerca su salida del Sevilla

Akor Adams entrena con el Sevilla a las órdenes de García Plaza mientras acuerda su traspaso al Venezia

Akor Adams entrena con el Sevilla a las órdenes de García Plaza mientras acuerda su traspaso al Venezia
Tracking Pixel Contents