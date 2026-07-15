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Jon Guridi, sobre su fichaje por el Sevilla: "Tenía la opción de renovar con el Alavés, pero cuando me llamaron no dudé"

"Hubo contacto con García Plaza cuando terminé la temporada, por si estaba interesado en venir. El Sevilla es un grande del fútbol español y no dudé en venir"

Jon Guridi, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC

Jon Guridi, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC / Pablo León

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Pablo León

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha presentado en la tarde de este miércoles de manera oficial a sus tres nuevas incorporaciones, Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Guridi, en sus intervenciones, se ha mostrado "muy contento" por estar en Sevilla y con ganas de demostrar sus condiciones a la afición.

Primeros días en Sevilla: "Muy contento personalmente de estar aquí, al final los compañeros y el staff nos han hecho bastante fácil la llegada. Me siento cómodo, ha sido una primera semana fácil en cuanto a adaptación. Puede ser un año bonito, en el que afición y jugadores tenemos que estar todos unidos. La Liga es bastante competitiva y la situación del club es delicada, podemos hacer un año bonito con esfuerzo y humildad.

Conversaciones con Luis García Plaza tras quedar libre: "Hubo contacto con García Plaza cuando terminé la temporada, por si estaba interesado en venir. El Sevilla es un grande del fútbol español y no dudé en venir. Me conoce de los años en el Alavés y se lo que puedo dar. Trataré de devolver la confianza despositada en mí".

Objetivo de la temporada: "Tenemos que marcarnos el objetivo del día a dia, trabajar lo más duro posible y aforntar cada partido como si fuera el último. El tiempo nos pondrá en nuestro sitio".

Por qué venir al Sevilla: "Tenía la opción de renovar con el Alavés, pero cuando me contactó el mister no dudé. Este club es muy grande a pesar de la situación en la que está".

Las expectativas de su fichaje: "Soy consciente de que la afición no saltaría de la alegría con mi fichaje, el Sevillla ha ganado muchos titulos y ha tenido grandes jugadores y yo no soy un jugador de nombre. Tengo muchos años de experiencia y creo que es el momento de estar aquí, soy un jugador de equipo, antepongo al grupo a cualquier cosa. Le pido a la afición que esté a muerte con nosotros, tenemos que estar todos unidos".

Presión de la afición sevillista: "Como se vive el futbol aquí hay más presión. La puedes utilizar a tu favor para mejorar y para crecer. La presión viene de fuera y tenemos que confiar en nosotros mismos. Ni cuando consigues resultados eres mejor, ni cuando no eres peor. Tenemos confianza para trabajar lo más duro posible".

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Sobre la llegada a un club con la historia del Sevilla: "Cuando ves los trofeos motiva. Piensas lo bonito que sería vivirlo. No podemos poner ese objetivo, debemos centrarnos en el día a día. En casa tenemos que sacar muchos puntos porque este campo aprieta".

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