Jon Guridi, sobre su fichaje por el Sevilla: "Tenía la opción de renovar con el Alavés, pero cuando me llamaron no dudé"

El Sevilla Fútbol Club ha presentado en la tarde de este miércoles de manera oficial a sus tres nuevas incorporaciones, Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Guridi, en sus intervenciones, se ha mostrado "muy contento" por estar en Sevilla y con ganas de demostrar sus condiciones a la afición.

Primeros días en Sevilla: "Muy contento personalmente de estar aquí, al final los compañeros y el staff nos han hecho bastante fácil la llegada. Me siento cómodo, ha sido una primera semana fácil en cuanto a adaptación. Puede ser un año bonito, en el que afición y jugadores tenemos que estar todos unidos. La Liga es bastante competitiva y la situación del club es delicada, podemos hacer un año bonito con esfuerzo y humildad.

Conversaciones con Luis García Plaza tras quedar libre: "Hubo contacto con García Plaza cuando terminé la temporada, por si estaba interesado en venir. El Sevilla es un grande del fútbol español y no dudé en venir. Me conoce de los años en el Alavés y se lo que puedo dar. Trataré de devolver la confianza despositada en mí".

Objetivo de la temporada: "Tenemos que marcarnos el objetivo del día a dia, trabajar lo más duro posible y aforntar cada partido como si fuera el último. El tiempo nos pondrá en nuestro sitio".

Por qué venir al Sevilla: "Tenía la opción de renovar con el Alavés, pero cuando me contactó el mister no dudé. Este club es muy grande a pesar de la situación en la que está".

Las expectativas de su fichaje: "Soy consciente de que la afición no saltaría de la alegría con mi fichaje, el Sevillla ha ganado muchos titulos y ha tenido grandes jugadores y yo no soy un jugador de nombre. Tengo muchos años de experiencia y creo que es el momento de estar aquí, soy un jugador de equipo, antepongo al grupo a cualquier cosa. Le pido a la afición que esté a muerte con nosotros, tenemos que estar todos unidos".

Presión de la afición sevillista: "Como se vive el futbol aquí hay más presión. La puedes utilizar a tu favor para mejorar y para crecer. La presión viene de fuera y tenemos que confiar en nosotros mismos. Ni cuando consigues resultados eres mejor, ni cuando no eres peor. Tenemos confianza para trabajar lo más duro posible".

Sobre la llegada a un club con la historia del Sevilla: "Cuando ves los trofeos motiva. Piensas lo bonito que sería vivirlo. No podemos poner ese objetivo, debemos centrarnos en el día a día. En casa tenemos que sacar muchos puntos porque este campo aprieta".