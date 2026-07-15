José Ignacio Navarro reconoce el problema del Sevilla: "A día de hoy no tenemos capacidad de inscribir a ningún jugador"

El director deportivo del Sevilla Fútbol Club, José Ignacio Navarro, ha comparecido este mediodía en el Ramón Sánchez-Pizjuán al término de las presentaciones de Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante. El máximo responsable del área deportiva ha explicado las situaciones de Akor Adams con el Venezia y de Tanguy Nianzou con el Lille, a la par que ha analizado toda la actualidad sevillista en el mercado de fichajes.

Valoración de que los 4 lleguen para comenzar pretemporada: "Era fundamental, valoración positiva. Nos marcamos el objetivo para que llegasen, es verdad que son partes de la planificación avanzada, hemos seguido la trayectoria y luego nos costó algo más Odysseas para prolongar cesión y se ha hecho buen trabajo con Newcastle y agradezco la predisposición de todos para contar con él".

Salidas de Akor Adams y Nianzou: "Estamos en una negociación abierta con dos clubes, hasta que no se haga oficial puede pasar cualquier cosa, hasta que no esté anunciado no se puede decir porque pueden existir cambios. Respecto a Nianzou si es traspaso lo que se da, ya veremos si se concreta o no y podremos dar más detalles".

A qué aspira el Sevilla: "Habría que determinar el objetivo con plantilla cerrada, el 1 de septiembre, ahora aspiramos a hacer buen mercado, incorporar jugadores que aporten y generen ese equipo que queremos de gente comprometida y nos ayuden a elevar la competitividad en diferentes puestos y una plantilla que nos dé la seguridad de alcanzar los objetivos".

Situación de Patrik Mercado: "Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se puso plazo de que el 1 de julio tenía que pasar reconocimiento médico, se llegó a un acuerdo y hasta que no se cumplan los condicionantes no se podrá determinar si será nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club o de su club actual, como lo sigue siendo".

Problemas inscripciones: "Desconozco si utilicé ese término, a día de hoy no tenemos capacidad de inscripción de algún jugador a no ser que traspasemos a alguno o liberemos masa salarial para inscribir a los cuatro que están con nosotros como a los que vendrán".

Rafa Mir: "Forma parte de la confidencialidad entre clubes, no puedo decir nada más. Respecto a Rafa, como otros compañeros, buscarle la mejor salida para el Sevilla y Rafa para terminar su vinculación con nosotros".

Posible renovación de Oso: "Como bien dices tiene contrato en vigor, lo que cambia es que pasará a tener dorsal del primer equipo como Castrín, la idea es seguir vinculándonos con un futuro contrato y que siga con nosotros., tienen mercado y se van dando nombres de entrada y de salida, tienen valor en mercado, juventud y es normal que lleguen ofertas".

Plan con Alberto Flores: "Queremos una plantilla lo más competitiva posible. Están Vlachodimos y Alberto, empezaron 4 chicos de la cantera, ahora son 3, y Alberto es un jugador que entendemos que está con nosotros, pero no le cerramos puertas a lo que quiera demandar, que serán minutos".

Todos los jugadores en venta: "No es tan así, estamos en un mercado de fichajes, podremos decir que todos en venta, cualquier cosa puede pasar, hay una planificación, hay puestos que obviamente hasta el 1 septiembre se pueden dar entradas y salidas".

Ofrecimiento de jugadores: "Que ofrezcan jugadores es algo habitual, en la praćtica del fubol. La marca sevilla tiene un valor y peso entendemos el mercado, lo han hablado jugadores antes que yo, Juan Iglesias tenía otras propuestas, Sangante era un antiguo deseo y al cabo de los años se ha podido hacer, ha venido libre".

Posible denuncia de la agencia Joan Jordán: "Desconocemos las acciones que quieran emprender. Joan como a otros se les habló y tuvimos reunión personal el primer día de entrenaminetos, se le explicó cuál era la situación, no forma partre de la planificaicioon y se busca salida, no hay que entrar en drama, son activos del club, no se pede olvidar y el sevilla defender sus derechos y hay que apoyarlos y se le dan facilidades".

Qué delantero busca el Sevilla: "La comunicación con Luis es a diario, y varias veces, se ha quedado solo, terminamos con cuatro, a día de hoy tenemos dos, Akor e Isaac y a partir de ahí hasta el 1 de septiembre se pueden ir y vendrán y saldrán y lo importante que el 1 de septiembre tengamos lo que queremos".

Marcao: "El objetivo no es liberal masa salarial, es conseguir objetivos deportivos, tenemos que cumplir la normativa de control económico que determina LaLiga, a partir de ahí trabajamos en salidas y entradas. Marcao forma parte de la plantilla y con el mercado abierto puede quedarse o salir".

Situación de Juanlu: "Lo mismo que Marcao, es jugador de la plantilla, no ha llegado ninguna oferta por Juanlu".