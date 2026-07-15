Sangante desvela la conversación con Badé antes de firmar por el Sevilla: "Me dijo grandes cosas sobre el club y la mentalidad que tiene"

Arouna Sangante ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. El central senegalés que llega libre del Le Havre compareció junto a sus nuevos compañeros Juan Iglesias y Jon Guridi.

Al término de las preguntas realizadas a los tres jugadores fue turno para José Ignacio Navarro, quien desgranó la situación económica del Sevilla y los problemas para inscribir jugadores, como Sangante, que presenta la entidad nervionense.

Primeras impresiones: "Contento de estar aquí, con todos mis compañeros, sinceramente, he encontrado una gran familia dentro del club y me han acogido muy bien. En los entrenamientos todo ha ido muy bien, los jugadores tienen mucha calidad y tengo ganas de continuar y conseguir grandes cosas todos juntos. Queremos empezar cuanto antes a jugar".

Conversación con Loïc Badé: "Hablé con él, me ha dicho grandes cosas sobre el club, la mentalidad que tiene. Me ha dicho muy buenas palabras del club, la afición y sé la mentalidad que tengo que tener en este club para triunfar y muy contento".

Problemas deportivos del club y objetivos: "Han resumido bien lo que hay que hacer, sabemos como es el fútbol ahora mismo. Cada temporada es distinta y vamos con determinación para conseguir grandes cosas. Hay que empezar bien contra el Rayo y pensar partido a partido, luego mejorar lo que tengamos que mejorar poco a poco".

Por qué fichar por el Sevilla: "Es un reto diferente porque en mi caso porque ya habíamos hablado en varias ocasiones pero nunca se había dado el paso final. Era un club que me atraía como club, tenía que terminar mi contrato con Le Havre y luego cuando el Sevilla me llamó pues lo tenía claro. Me gusta hablar de la historia del club, pero también de la mentalidad que ha tenido siempre. Era una elección lógica".

Qué puede aprender en España: "Es cierto que cuando estuve en Ligue 1 ya portaba el brazalete y ahora vengo aquí porque es un paso adelante en mi carrera. Es un desafío para convertirme en un verdadero jugador profesional y mejor. Espero poder ayudar al equipo y que el equipo pueda ayudarme a mí también".