Juan Iglesias, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla: "Hay ambiente de querer hacer las cosas bien"

El Sevilla Fútbol Club ha presentado este mediodía en el Ramón Sánchez-Pizjuán a Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante, las tres caras nuevas que llegaron como agentes libres el pasado mes de junio -además de Odysseas Vlachodimos que sigue cedido un año más-. Junto a ellos ha estado el director deportivo, José Ignacio Navarro, que ha sido el primero en tomar la palabra para introducir a los nuevos fichajes. Juan Iglesias ha hecho especial hincapié en "crear un grupo muy fuerte" para toda la temporada.

Primeras semanas en Sevilla: "Nos hemos encontrado un buen club y vestuario, creo que es lo más importante, tener un buen grupo y fuerte. Ahora es un momento de trabajar y quedan semanas de dar forma al equipo y coger las ideas del mister. Ya estamos pensando en el Rayo Vallecano en casa para comenzar la La Liga con victoria".

Qué les pide Luis García Plaza: "La charla con el mister ha sido para concecer las ideas que tiene y poder adaptarnos cuanto antes a él y al club".

Objetivo de la temporada: "El objetivo que tenemos que marcarnos es el Rayo Vallecano, empezar bien es fundamental, no tengo ninguna duda del grupo que tenemos. Hay ambiente de querer hacer las cosas bien, trabajar, crear buena energía. No nos marcamos nada más allá del Rayo, luego el siguiente y el siguiente. Paso a paso y día a día, mirar más allá confunde a veces".

Por qué venir al Sevilla: "Cuando te llama un club como el Sevilla, te produce mucha felicidad. Desde el momento en el que me lo dijeron mis agentes les dije que quería venir aquí para seguir creciendo y me tomo como un reto personar retornar al club a las situaciones anteriores".

La versatilidad que ofrece: "Vengo como lateral derecho, pero el míster sabe que puede contar conmigo donde tenga conveniente".

Competencia en el lateral derecho: "Hay mucha competencia, pero es algo muy positivo saber que llegas y tienes varios que estén apretando y te metan el dedo en el culo para sacar un mejor rendiemiento, va a ser mejor para mi, para los jugadores y el equipo. Tengo que apretar, dar lo mejor de mi".

Sobre portar el brazalete de capitán y su jerarquía: "Se dio de jugar la segunda parte con los chicos. SI me tocara ser capitán, incluso si no lo soy, daré ese paso adelante porque tengo la experiencia suficiente para manejar el vestuario, a los más jovenes, y afrontar las dificualtades de la tmeporada. Vengo en mi cabeza con el rol de estar disponible para los compañeros, el mister el club y dar esa experiencia al equipno".

Las negociones para fichar por el Sevilla: "Las conversaciones se hicieron con Cordón, pero entre todos le hemos daod forma. La conversaciones fueron hace unos meses y en cuanto surigió la ooprtunidad le empezamos a dar forma para hacerlo cuanto antes".

Fichar por un jugador con la historia del Sevilla: "Ver los trofeos y lo que ha conseguido el club lo veo de forma positiva, el decir que estoy en un club que tiene una historia increible es una forma de motivarse. Es una temproada de trabajo e ilusión. Estamos en la línea de crear un grupo muy fuerte, vamos a ir partido a partido, tomar gasolina en pretmeporada para el resto de la temporada. Vamos a apretar y dejarnos todo".