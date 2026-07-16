Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos entrenadores con pasado sevillista que miran a la final del Mundial con España y Argentina

Dos entrenadores. Un mismo sueño: ganar la final del Mundial de Fútbol 2026. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se verán las caras el próximo domingo, a las 21.00 horas, en un partido que puede cambiar sus vidas. La segunda estrella para España o la cuarta para Argentina. La consagración definitiva del seleccionador español o el segundo título mundial para un Scaloni que ya tocó la gloria en Qatar.

Los relojes se pararán para presenciar una final histórica entre dos selecciones en plenitud. La Roja de Lamine Yamal, sostenida por el talento joven y el buen juego colectivo, frente a la Albiceleste de Leo Messi, que vuelve a situarse a las puertas de la historia. Pero, en los banquillos también habrá acento sevillista. Dos técnicos con caminos muy distintos, pero con un punto en común: los dos pasaron por el Sevilla FC.

De futbolista del Sevilla FC a entrenador de la Selección española

El vínculo más profundo con Nervión es el de Luis de la Fuente. El técnico riojano llegó a la capital hispalense en 1987 procedente del Athletic Club, con el que había ganado dos títulos de Liga, y defendió la camiseta sevillista durante cuatro temporadas.

Era un lateral izquierdo de corte ofensivo, con calidad para incorporarse al ataque y capacidad para adaptarse también a posiciones más adelantadas. En aquella etapa compartió posición con Manolo Jiménez: "Fue un gran jugador, una excelente persona y un magnífico compañero", explicaba la leyenda sevillista sobre Luis de la Fuente en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía.

Para Jiménez, la llegada del riojano fue clave en su propio crecimiento. “De la Fuente era un hombre que lo que hizo fue reforzarme y hacer que me esforzase más para no perder mi posición. A mí me aportó muchísimo”, apuntó.

Años después, entre 2001 y 2005, regresó a Nervión para dirigir al primer equipo juvenil sevillista. Allí trabajó con una generación de enorme talento en la que aparecieron nombres como Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos, Kepa, Fernando Vega, Lolo o Prieto.

Jiménez, entonces técnico del Sevilla Atlético, volvió a coincidir con él en una etapa de formación clave para el club. “Ya no éramos compañeros, éramos amigos. Era una cadena de formación donde todos nos sentíamos importantes”, explicó. La coordinación entre ambos era diaria: “Yo estaba pendiente del primer equipo y de lo que necesitase, y él estaba pendiente del Sevilla Atlético y de lo que yo necesitase”.

Durante sus años en la ciudad empezó a frecuentar la Basílica del Cachorro y a familiarizarse con el ambiente cofrade de Triana.

Lionel Scaloni, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli en el Sevilla FC / Sevilla FC

De técnico de Sampaoli a seleccionador de la Albiceleste

El vínculo de Lionel Scaloni con el Sevilla fue más breve, pero también forma parte de su camino hacia la élite. El actual seleccionador argentino pasó por Nervión en la temporada 2016-17 como ayudante de Jorge Sampaoli, dentro de un cuerpo técnico en el que ejerció funciones de asistente y analista.

Aquel Sevilla de Nasri, Vitolo, Mudo Vázquez o Nzonzi fue uno de los primeros pasos importantes de Scaloni antes de incorporarse después a la estructura de la selección argentina, también de la mano de Sampaoli. El equipo nervionense firmó una primera parte de temporada brillante, aunque se desinfló en el tramo final, cayó eliminado en octavos de la Champions League ante el Leicester y acabó tercero en Liga.

Tras la salida de Sampaoli de la selección argentina en 2018, Scaloni tomó la batuta de la Albiceleste. Lo que empezó como una apuesta provisional terminó convirtiéndose en una de las etapas más exitosas del fútbol argentino reciente. Ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Este domingo tendrá la oportunidad de levantar otra Copa del Mundo.

Scaloni, aquel técnico que pasó de forma discreta por Nervión, mantiene así un hilo sevillista en una trayectoria que después le llevó a tocar la gloria con Argentina. Su paso por el Sevilla no tuvo la profundidad emocional del de Luis de la Fuente, pero sí forma parte de ese camino que fue construyendo antes de convertirse en campeón del mundo.

Dos caminos distintos que se cruzan ahora en una final con más pasado sevillista del que muchos imaginaban. España y Argentina. Una final para la historia.