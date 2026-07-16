El Sevilla prepara su segundo test de pretemporada en Polonia con las salidas de Akor Adams y Nianzou por resolver

El Sevilla Fútbol Club ha llevado a cabo esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su sexta sesión semanal y la primera de este jueves que tendrá turno doble. En la misma, Akor Adams siguió estando presente como uno más. Ya explicó el miércoles José Ignacio Navarro, haciendo también alusión al caso de Nianzou con el Lille, que no podía dar detalles de las negociaciones, aún abiertas, con el Venezia: "Estamos en una negociación abierta con dos clubes, hasta que no se haga oficial puede pasar cualquier cosa, hasta que no esté anunciado no se puede decir porque pueden existir cambios".

Mientras se concreta la salida del nigeriano al club italiano, el delantero entrena en dinámica junto a sus compañeros un día antes de que la expedición sevillista parta para Polonia a enfrentarse al KS Cracovia el domingo 19 en el partido conmemorativo del 120 aniversario del club polaco. El encuentro se jugará a las 16.00 horas y la expedición regresará a Sevilla el lunes 20. Para el viaje a Cracovia podría tener Luis García Plaza una amplia nómina de lesionados.

Marcao hace trabajo específico además de los 5 jugadores de baja

El Sevilla FC completó este jueves una nueva sesión de trabajo con una de las principales novedades en la evolución de Marcao. El central brasileño realizó trabajo específico sobre el césped, dando un nuevo paso en su proceso de recuperación antes de volver a incorporarse a la dinámica del grupo.

El entrenamiento comenzó con una charla táctica de Luis García Plaza junto a la plantilla. En ella estuvieron presentes José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, Peque Fernández, Andrés Castrín y Alfon González, aunque los cinco abandonaron posteriormente la sesión y no participaron en el trabajo sobre el terreno de juego. "En este caso, cabe reseñar que José Ángel Carmona ha realizado trabajo específico en el gimnasio debido a una contusión, esperando su reincorporación con el grupo este mismo viernes. También Marcao pudo ejercitarse sobre el césped, aunque en este caso también con trabajo individualizado", explicaba el Sevilla FC.

La salida de Nianzou no está resuelta

Otro de los ausentes, además de los que ya entrenan desde hace días al margen o buscan su salida como Rafa Mir, es Tanguy Nianzou. El zaguero francés tenía permiso del Sevilla para resolver su futuro y negocia su llegada al Lille, con quien todavía no ha cerrado un acuerdo. "Respecto a Nianzou si es traspaso o rescisión de contrato lo que se da, ya veremos si se concreta o no y podremos dar más detalles", comunicaba José Ignacio Navarro el pasado miércoles.