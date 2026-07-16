Sevilla Fútbol Club
El Sevilla FC presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27 inspirada en los atardeceres de la ciudad
La nueva indumentaria, de color negro, se inspira en la luz y los tonos de los atardeceres sevillanos con detalles fluorescentes
El Sevilla Fútbol Club ha dado a conocer su tercera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta de color negro que rinde homenaje a una de las estampas más reconocibles de la capital hispalense: la luz y la gama cromática de sus atardeceres.
El negro actúa como color principal de una prenda que incorpora diferentes detalles en tonos fluorescentes rosas, naranjas y lilas. Una combinación con la que el club nervionense pretende trasladar a la camiseta los colores que cubren el cielo de Sevilla cuando cae el sol.
Una camiseta negra con detalles fluorescentes que recrean los atardeceres de Sevilla
El contraste entre el fondo oscuro y los acabados cálidos ofrece una imagen contemporánea y llamativa, convirtiendo esta tercera indumentaria en la propuesta más atrevida de las tres equipaciones que lucirá el conjunto sevillista durante la nueva campaña.
La camiseta presenta cuello redondo, con el acabado fluorescente también presente en las mangas y en las tradicionales bandas de adidas situadas sobre los hombros, que en esta ocasión cuentan con un mayor grosor. Tanto el logotipo moderno de la marca alemana como el escudo del Sevilla aparecen en naranja flúor.
Además de utilizarse como tercera equipación, la camiseta está pensada para determinados encuentros como visitante. La prenda incorpora la tecnología CLIMACOOL, diseñada para favorecer la transpirabilidad, controlar la humedad y ofrecer una mayor comodidad al futbolista en condiciones de calor.
Con este diseño, el Sevilla vuelve a vincular una de sus equipaciones con la identidad de la ciudad cuyo nombre representa desde hace más de 136 años, utilizando como inspiración la intensidad y la singularidad de sus atardeceres.
- El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
- Una multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla F.C. toma las calles y exige la salida del Consejo: 'Vuestro tiempo ha terminado
- Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
- El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
- El protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora
- Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon
- Los organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”
- Fernando Reges, exjugador del Sevilla FC: 'Echo mucho de menos las conversaciones con Bono sobre la vida