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El Sevilla FC presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27 inspirada en los atardeceres de la ciudad

La nueva indumentaria, de color negro, se inspira en la luz y los tonos de los atardeceres sevillanos con detalles fluorescentes

Tercera equipación del Sevilla FC para la temporada 2026/27

Tercera equipación del Sevilla FC para la temporada 2026/27 / Sevilla FC

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club ha dado a conocer su tercera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta de color negro que rinde homenaje a una de las estampas más reconocibles de la capital hispalense: la luz y la gama cromática de sus atardeceres.

El negro actúa como color principal de una prenda que incorpora diferentes detalles en tonos fluorescentes rosas, naranjas y lilas. Una combinación con la que el club nervionense pretende trasladar a la camiseta los colores que cubren el cielo de Sevilla cuando cae el sol.

Una camiseta negra con detalles fluorescentes que recrean los atardeceres de Sevilla

El contraste entre el fondo oscuro y los acabados cálidos ofrece una imagen contemporánea y llamativa, convirtiendo esta tercera indumentaria en la propuesta más atrevida de las tres equipaciones que lucirá el conjunto sevillista durante la nueva campaña.

La camiseta presenta cuello redondo, con el acabado fluorescente también presente en las mangas y en las tradicionales bandas de adidas situadas sobre los hombros, que en esta ocasión cuentan con un mayor grosor. Tanto el logotipo moderno de la marca alemana como el escudo del Sevilla aparecen en naranja flúor.

Tercera equipación del Sevilla Fútbol Club

Tercera equipación del Sevilla Fútbol Club / Sevilla FC

Además de utilizarse como tercera equipación, la camiseta está pensada para determinados encuentros como visitante. La prenda incorpora la tecnología CLIMACOOL, diseñada para favorecer la transpirabilidad, controlar la humedad y ofrecer una mayor comodidad al futbolista en condiciones de calor.

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Con este diseño, el Sevilla vuelve a vincular una de sus equipaciones con la identidad de la ciudad cuyo nombre representa desde hace más de 136 años, utilizando como inspiración la intensidad y la singularidad de sus atardeceres.

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