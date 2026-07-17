Akor Adams no viaja a Cracovia mientras el Sevilla negocia su futuro con el Venezia

Akor Adams no viajará finalmente a Cracovia. El delantero nigeriano se ha quedado fuera de la convocatoria de 24 jugadores facilitada por Luis García Plaza para el amistoso que el Sevilla FC disputará este domingo, a partir de las 16.00 horas, ante el KS Cracovia, dentro de los actos conmemorativos por el 120 aniversario del club polaco.

La ausencia de Akor Adams llega en plena negociación entre el Sevilla y el Venezia para resolver el futuro del atacante. El futbolista se ejercitó este viernes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, pero finalmente no formará parte de la expedición sevillista que se desplazará esta tarde a Polonia.

El Sevilla mantiene abiertas las conversaciones con el club italiano por el delantero nigeriano, cuya salida continúa sobre la mesa en estos últimos días. La operación todavía no está cerrada de forma definitiva, pero el hecho de que el jugador no viaje a Cracovia supone un nuevo movimiento significativo dentro de una negociación que puede marcar el mercado sevillista.

El equipo de Luis García Plaza completó este viernes su último entrenamiento antes de poner rumbo a Polonia, donde afrontará su segundo amistoso de la pretemporada. El primero se saldó con victoria por la mínima ante el Juventud Torremolinos, en un encuentro disputado a puerta cerrada en la ciudad deportiva.

Respecto a aquel primer test, también se queda fuera Juanlu, que permanece en Sevilla para recuperarse de sus problemas físicos. Por el contrario, regresan a la citación Joaquín Martínez ‘Oso’, ya restablecido de su leve esguince de tobillo, y Chidera Ejuke.

Convocatoria del Sevilla para viajar a Cracovia

La lista completa de convocados la forman: Odysseas, Carmona, Pedrosa, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Suazo, Guridi, Ejuke, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow y Jesuly.

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El Sevilla afrontará así el duelo ante el KS Cracovia con una expedición marcada por la ausencia de Akor Adams, que continúa pendiente de resolver su futuro mientras el club nervionense negocia su posible salida al Venezia.