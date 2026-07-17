Sevilla Fútbol Club
La decisión de Luis García Plaza con Akor Adams antes del viaje a Cracovia para el segundo amistoso del Sevilla en pretemporada
El Sevilla FC viaja a Polonia este viernes para disputar su segundo amistoso de pretemporada contra el KS Cracovia, con varias incógnitas sobre las salidas de jugadores y la convocatoria que hará Luis García Plaza
El Sevilla Fútbol Club ha completado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su último entrenamiento antes de viajar esta misma tarde a Polonia. El equipo de Luis García Plaza disputará el domingo, a partir de las 16.00 horas, su segundo amistoso de la pretemporada frente al KS Cracovia, dentro de los actos conmemorativos por el 120 aniversario de la entidad polaca. La principal novedad volvió a estar en la presencia de Akor Adams, quien se ejercitó junto al resto de sus compañeros mientras continúa pendiente de resolver su salida.
El Sevilla mantiene abiertas las conversaciones con el Venezia por el delantero nigeriano, aunque el acuerdo del jugador con el club italiano todavía no está cerrado y por el momento se desconoce si formará parte de la expedición que se desplazará esta tarde hasta Cracovia.
También permanece sin resolverse la situación de Tanguy Nianzou. El central se encuentra en Francia tratando de desbloquear su complicada incorporación al Lille. Su marcha sigue pendiente de que las partes alcancen un entendimiento definitivo.
Marcao no participa en la sesión
La ausencia más destacada del entrenamiento fue la de Marcao. El central brasileño había realizado el jueves trabajo específico sobre el césped como parte de su recuperación, pero este viernes no estuvo junto al resto de la plantilla.
Los lesionados Andrés Castrín, Juanlu Sánchez y Alfon González sí participaron nuevamente en la charla previa de Luis García Plaza, aunque posteriormente no se incorporaron al entrenamiento sobre el terreno de juego. La presencia de los tres en la convocatoria para el amistoso continúa en duda.
Por su parte, Rafa Mir, Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán siguen trabajando fuera de la dinámica del grupo y no viajarán a Polonia. Tampoco estarán Djibril Sow y Rubén Vargas, quienes disfrutan de sus vacaciones después de haber disputado el Mundial con la selección de Suiza. Nianzou sigue en Francia resolviendo su futuro con el Lille.
Luis García Plaza deberá decidir ahora si incluye en la expedición a Akor Adams, Nianzou y alguno de los futbolistas que arrastran problemas físicos. El Sevilla partirá esta tarde hacia Polonia, jugará el domingo frente al KS Cracovia y regresará a la capital hispalense el lunes 20 de julio.
- El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
- Una multitudinaria manifestación de aficionados del Sevilla F.C. toma las calles y exige la salida del Consejo: 'Vuestro tiempo ha terminado
- Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
- El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
- El protocolo del Sevilla ante la condena de Rafa Mir: las razones legales que blindan su contrato por ahora
- Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon
- Los organizadores de la manifestación del Sevilla FC anuncian nuevas movilizaciones: “Esto no es un punto final”
- Fernando Reges, exjugador del Sevilla FC: 'Echo mucho de menos las conversaciones con Bono sobre la vida