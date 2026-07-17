La decisión de Luis García Plaza con Akor Adams antes del viaje a Cracovia para el segundo amistoso del Sevilla en pretemporada

El Sevilla Fútbol Club ha completado este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su último entrenamiento antes de viajar esta misma tarde a Polonia. El equipo de Luis García Plaza disputará el domingo, a partir de las 16.00 horas, su segundo amistoso de la pretemporada frente al KS Cracovia, dentro de los actos conmemorativos por el 120 aniversario de la entidad polaca. La principal novedad volvió a estar en la presencia de Akor Adams, quien se ejercitó junto al resto de sus compañeros mientras continúa pendiente de resolver su salida.

El Sevilla mantiene abiertas las conversaciones con el Venezia por el delantero nigeriano, aunque el acuerdo del jugador con el club italiano todavía no está cerrado y por el momento se desconoce si formará parte de la expedición que se desplazará esta tarde hasta Cracovia.

Akor Adams, en un entrenamiento del Sevilla FC esta semana durante la pretemporada / Álex Mérida

También permanece sin resolverse la situación de Tanguy Nianzou. El central se encuentra en Francia tratando de desbloquear su complicada incorporación al Lille. Su marcha sigue pendiente de que las partes alcancen un entendimiento definitivo.

Marcao no participa en la sesión

La ausencia más destacada del entrenamiento fue la de Marcao. El central brasileño había realizado el jueves trabajo específico sobre el césped como parte de su recuperación, pero este viernes no estuvo junto al resto de la plantilla.

Entrenamiento del Sevilla FC de este viernes en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

Los lesionados Andrés Castrín, Juanlu Sánchez y Alfon González sí participaron nuevamente en la charla previa de Luis García Plaza, aunque posteriormente no se incorporaron al entrenamiento sobre el terreno de juego. La presencia de los tres en la convocatoria para el amistoso continúa en duda.

Por su parte, Rafa Mir, Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán siguen trabajando fuera de la dinámica del grupo y no viajarán a Polonia. Tampoco estarán Djibril Sow y Rubén Vargas, quienes disfrutan de sus vacaciones después de haber disputado el Mundial con la selección de Suiza. Nianzou sigue en Francia resolviendo su futuro con el Lille.

Luis García Plaza deberá decidir ahora si incluye en la expedición a Akor Adams, Nianzou y alguno de los futbolistas que arrastran problemas físicos. El Sevilla partirá esta tarde hacia Polonia, jugará el domingo frente al KS Cracovia y regresará a la capital hispalense el lunes 20 de julio.