KS Cracovia - Sevilla FC: Horario y dónde ver por televisión el amistoso de pretemporada del conjunto de Luis García Plaza en Polonia

El Sevilla Fútbol Club ha puesto rumbo esta tarde hacia Polonia para la disputa de su segundo amistoso de pretemporada. Será este domingo 19 de julio, a las 16.00 horas ante el KS Cracovia, 13º clasificado en la recién finalizada liga polaca.

El encuentro se celebrará en Polonia con motivo del 120 aniversario del conjunto local y servirá como una nueva prueba para el equipo de Luis García Plaza tras la victoria frente al Juventud Torremolinos. En la nómina de 24 jugadores de la expedición destaca la ausencia de Akor Adams, pendiente de resolver su futuro con el Venezia.

Convocatoria del Sevilla para viajar a Cracovia

La lista completa de convocados la forman: Odysseas, Carmona, Pedrosa, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Suazo, Guridi, Ejuke, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow y Jesuly.

Además de Akor Adams que resuelve su traspaso al Venezia, los lesionados Alfon, Castrín, Marcao y Juanlu se quedan fuera para recuperarse de sus problemas físicos, como los descartados Rafa Mir, Federico Gattoni, Fábio Cardoso y Joan Jordán.

Tampoco estarán Djibril Sow y Rubén Vargas, quienes disfrutan de sus vacaciones después de haber disputado el Mundial con la selección de Suiza. Nianzou sigue en Francia resolviendo su futuro con el Lille. Regresan a la citación Oso, ya recuperado de su leve esguince de tobillo, y entra Chidera Ejuke.

Entrenamiento del Sevilla FC de este viernes en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

Horario del partido KS Cracovia - Sevilla FC

El partido entre el KS Cracovia de Bartosz Grzelak y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente al segundo amistoso de los nervionenses en la pretemporada se disputará este domingo 19 de julio en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, estadio del KS Cracovia con 15.000 localidades, a partir de las las 16:00 horas.

El KS Cracovia, que ha finalizado la liga polaca en la decimotercera posición, es una entidad histórica del fútbol de su país. En su palmarés figuran cinco campeonatos ligueros, aunque el último data de 1948, y una Copa de Polonia conquistada en 2020, la primera de su historia.

Estadio Mariscal Józef Piłsudski, sede del KS Cracovia / Tomasz Rychlik

Dónde ver el partido entre KS Cracovia - Sevilla FC

El encuentro entre el KS Cracovia de Bartosz Grzelak y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, al igual que el resto de la pretemporada, se podrá seguir a través de la plataforma Sevilla FC+. Según informa el propio club, la aplicación es gratuita para abonados, socios rojos y blancos. Los interesados en ver el partido podrán suscribirse por un coste de 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.