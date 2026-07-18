Fin a la historia de Nianzou en el Sevilla: cuatro años, 50 millones invertidos y 580 días lesionado

La historia de Tanguy Nianzou y el Sevilla FC ya es pasado. Puede que con este se cierre el capítulo más negro en el libro de fichajes del club. Tras hacerse oficial su fichaje por el Lille, el central francés pone fin a una etapa de cuatro temporadas en Nervión que nunca respondió a las enormes expectativas generadas cuando aterrizó procedente del Bayern de Múnich. Su salida cierra una de las operaciones más frustrantes de los últimos años para la entidad hispalense.

La operación se ha cerrado como un traspaso a coste cero, por lo que los nervionenses deberán asumir los 3,2 millones de euros que restaban por amortizar de su fichaje. Sin embargo, se libera de buena parte de los nueve millones de euros brutos que aún debía abonar a Nianzou por la última temporada de su contrato. El defensa renuncia a una parte de ese salario, el Lille asume otra mediante su nuevo contrato y el Sevilla únicamente afrontará una cantidad inferior a la mitad de lo que le correspondía inicialmente.

El Sevilla apostó fuerte por un futbolista de apenas 20 años al que consideraba uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta. Entre el salario y la amortización de su contrato, la inversión realizada por el club supera los 50 millones de euros, una cifra muy elevada para un jugador que apenas pudo ofrecer continuidad sobre el césped debido a sus constantes problemas físicos.

El heredero llamado a ocupar el lugar de Koundé

La llegada de Nianzou al Ramón Sánchez-Pizjuán no fue una incorporación cualquiera. El verano de 2022 estuvo marcado por la venta de Jules Koundé al FC Barcelona. El francés había dejado una huella imborrable en Nervión tras convertirse en uno de los mejores centrales de LaLiga y en la venta más cara en la historia del club.

La dirección deportiva, encabezada entonces por Monchi, entendió que Nianzou reunía las condiciones necesarias para seguir ese mismo camino. Ambos, a su llegada, compartían juventud, una enorme capacidad física, velocidad, buena salida de balón y un margen de crecimiento que invitaba al optimismo. Además, el hecho de haber pertenecido al Bayern de Múnich y haberse formado en el PSG reforzaba la sensación de que el Sevilla volvía a adelantarse al mercado con un talento destinado a explotar.

El club desembolsó alrededor de 16 millones de euros por su fichaje, reservando además el Bayern un porcentaje de una futura venta. La apuesta era clara: desarrollar al jugador durante varias temporadas y repetir una operación similar a la realizada con Koundé. Nada de eso ocurrió.

Las lesiones marcaron su etapa en Nervión: 580 días lejos de los terrenos de juego

Si hubo un enemigo constante durante la estancia de Nianzou en Sevilla fue su propio físico. Desde su llegada, las lesiones musculares comenzaron a sucederse sin apenas darle continuidad competitiva. Lo que inicialmente parecían problemas puntuales terminó convirtiéndose en una constante campaña tras campaña.

En total, según la plataforma Transfermarkt, el central francés ha sufrido once lesiones durante su etapa en el club. La gran mayoría estuvieron relacionadas con problemas musculares en el muslo, aunque también padeció una lesión de cadera, una lesión muscular de otra índole y un esguince.

La temporada 2024/2025 representó el punto más crítico. Una lesión en el muslo le mantuvo 225 días de baja, perdiéndose 27 encuentros, una ausencia que prácticamente le hizo desaparecer durante gran parte del curso.

Pero no fue un episodio aislado. En la campaña 2025/2026 volvió a enlazar hasta cuatro lesiones consecutivas: una lesión de cadera que le apartó 50 días, dos nuevas lesiones musculares en el muslo de 40 y 59 días respectivamente y otra recaída de 19 días ya en enero de 2026.

En total, Nianzou acumuló 580 días lesionado durante sus cuatro temporadas como sevillista, una cifra que refleja mejor que ninguna otra el calvario físico que ha acompañado su carrera en Nervión. Ese tiempo le impidió participar con regularidad, dificultó su progresión y acabó condicionando cualquier intento de consolidarse como uno de los líderes de la defensa.

En su trayectoria como sevillista, se ha perdido más partidos de los que ha jugado a casua de lesión. Se ha perdido 81 encuentros y ha disputado 63.

El frustrante gasto en Nianzou: más de 50 millones de euros para solo 63 partidos

Más allá del rendimiento deportivo, la operación también deja un importante impacto económico para el Sevilla.

El club realizó una inversión cercana a los 16 millones de euros para incorporarlo desde el Bayern de Múnich, una cantidad a la que hay que sumar cuatro temporadas de un salario elevado dentro de la plantilla y la correspondiente amortización de su contrato. En conjunto, el coste total de la operación supera ampliamente los 50 millones de euros, divididos en unos ocho millones de euros de salario y cinco de amortización anualmente.

La salida al Lille permitirá liberar una de las fichas más importantes del vestuario y reducir considerablemente la masa salarial, uno de los principales objetivos de la dirección deportiva en este mercado. Sin embargo, deportivamente queda la sensación de que el Sevilla nunca podrá recuperar la inversión realizada en un jugador llamado a marcar una época en Nervión.

El rechazo a una rebaja salarial, el colmo para la afición sevillista

La relación entre el club y el futbolista también vivió momentos de tensión fuera del terreno de juego. En un contexto de profundas dificultades económicas, el Sevilla planteó a varios jugadores la posibilidad de revisar sus condiciones salariales para aliviar la situación financiera de la entidad.

Entre ellos se encontraba Nianzou, que rechazó reducir su sueldo y defendió públicamente su postura. El francés recordó que había firmado un contrato en unas determinadas condiciones y que su intención era respetarlo íntegramente. “Voy a dejar todo en el campo por este club, solo voy a decir eso”, declaró tras un encuentro cuando fue preguntado por su postura.

Aquellas palabras terminaron simbolizando una relación que nunca llegó a conectar plenamente con la grada y que fue deteriorándose conforme se acumulaban las ausencias por lesión.

Un talento que nunca pudo demostrarlo por sus constantes bajas

Pese a todo, en el Sevilla siempre existió la sensación de que Nianzou reunía unas condiciones extraordinarias. Su capacidad para defender espacios abiertos, su potencia física, su velocidad al cruce y su calidad para iniciar el juego seguían siendo virtudes muy valoradas por los diferentes cuerpos técnicos. Sin embargo, nunca logró enlazar suficientes partidos para adquirir continuidad. Cada vez que parecía acercarse a su mejor versión, una nueva lesión frenaba su progresión y obligaba a comenzar de nuevo.

Ahora será el Lille quien intente recuperar al futbolista que maravilló en las categorías inferiores del París Saint-Germain y que dio el salto al Bayern de Múnich siendo considerado una de las grandes promesas del fútbol francés.

Para el Sevilla, mientras tanto, se cierra definitivamente una de las apuestas más ambiciosas y frustradas de los últimos tiempos: cuatro temporadas después de aterrizar como el relevo natural de Koundé, Nianzou abandona Nervión dejando tras de sí más de 50 millones de euros invertidos, 580 días lesionado y la sensación de que el enorme potencial que un día justificó su fichaje nunca llegó a hacerse realidad.