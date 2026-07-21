El Sevilla hace caja con Akor Adams: el héroe de la permanencia pone rumbo al Venezia

Akor Adams ya viaja a Venezia para firmar por el club italiano. A falta de los últimos flecos y el habitual reconocimiento médico, el delantero nigeriano se despide del Sevilla FC a cambio de 16 millones de euros fijos y siete en variables, siendo cuatro de ellas de fácil cumplimiento. Los sevillistas se despiden de este modo de su delantero más letal durante la pasada campaña.

La etapa de Akor Adams en el Sevilla llegará a su fin apenas una temporada y media después de su llegada. El delantero aterrizó en Nervión durante el mercado invernal de la 2024/2025 procedente del Montpellier con el objetivo de reforzar un ataque que necesitaba soluciones inmediatas. Tras unos primeros meses de adaptación, en los que estuvo mayoritariamente lesionado, terminó consagrándose como el delantero titular desde principios de esta última temporada.

En total, Adams cierra su etapa como sevillista con 37 partidos disputados y diez goles, todos ellos conseguidos en LaLiga durante la temporada 2025/2026. Unas cifras que reflejan la importancia que adquirió en el tramo decisivo del campeonato. Su potencia física, su capacidad para atacar los espacios y su facilidad para aparecer en los momentos de máxima presión hicieron de él una pieza indispensable en el objetivo del Sevilla de mantener la categoría.

Ahora pone rumbo al Venezia dejando atrás una etapa corta, pero intensa, en la que consiguió ganarse el cariño del sevillismo y convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

La permanencia de la temporada pasada: el gran legado de Akor Adams

Si por algo será recordado Akor Adams en el Sánchez-Pizjuán será por su decisiva aportación en la lucha por la permanencia. El delantero nigeriano dio un paso al frente cuando más lo necesitaba el equipo y firmó un segundo tramo de la temporada pasada sobresaliente, convirtiéndose en el principal argumento ofensivo del Sevilla.

Siete de sus diez goles llegaron durante las últimas jornadas del campeonato, un periodo en el que los nervionenses veían más cerca que nunca el temido descenso. Sus tantos ante Espanyol, Villarreal o Atlético de Madrid permitieron acercar al conjunto hispalense al objetivo de la permanencia. Sus participaciones directas en ataque le dieron a los sevillistas 20 puntos, una cifra que refleja el enorme peso que tuvo para el equipo.

Más allá de los goles, Adams aportó un perfil que el equipo había echado en falta durante buena parte del curso. Su capacidad para fijar centrales, descargar de espaldas y encontrar portería convirtió al nigeriano en una referencia constante para el ataque sevillista.

Akor Adams, en un entrenamiento del Sevilla FC esta semana durante la pretemporada / Álex Mérida

Una conexión especial con el sevillismo

La etapa de Akor Adams en Sevilla también supuso un cambio radical a nivel personal. A finales del 2025, se pudo conocer que el delantero había sufrido episodios de acoso durante su estancia en Montpellier.

En Nervión, sin embargo, encontró el escenario opuesto. Desde su llegada destacó el cariño de la afición y la confianza recibida tanto por el club como por el vestuario, una conexión que terminó trasladándose al terreno de juego con sus actuaciones. Cada gol que Adams anotó, lo celebró como un aficionado más en el verde, besando en cada oportunidad el escudo del Sevilla y con el puño en alto con la garra que tanto gusta en el Estadio Sánchez-Pizjuán.

Con su traspaso que se hará oficial las próximas horas al Venezia, el Sevilla firmará su primera gran venta del verano, una operación que deja un importante ingreso para las arcas del club. Aunque conlleve perder a uno de los futbolistas más determinantes de la pasada temporada, José Ignacio Navarro da un importante paso adelante en su planificación para el nuevo curso con la incógnita de qué sucederá con Oso, Vargas o Juanlu.