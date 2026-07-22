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Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
El conjunto hispalense busca mejorar su faceta ofensiva ante el Córdoba CF tras un pobre rendimiento en el último encuentro contra el KS Cracovia
Tercer amistoso de la pretemporada para el Sevilla FC. El conjunto de Luis García Plaza disputará este jueves el Trofeo Puertas de Córdoba ante el Córdoba CF, en un nuevo encuentro para ir acumulando minutos e implementando el sistema táctico de cara a la temporada 2026-27.
El Sevilla viene de sumar una nueva victoria ante el Juventud de Torremolinos y una derrota ante el KS Cracovia el pasado domingo. Fue un encuentro bastante pobre del conjunto hispalense a nivel ofensivo, en la que apenas llegaron al área ante el conjunto polaco. Cierto es que hubo control de la posesión y se asociaron bien, pero la falta de verticalidad y el poco olfato goleador es algo que preocupa en Nervión. Las jugadas más destacadas llegaron de la banda de Miguel Sierra. El canterano fue el más destacado en un partido que se volvió bronco en los minutos finales, llegando a desembocar en tanganas con varias patadas a destiempo.
Córdoba CF, rival del sevilla en el tercer amistoso
Este nuevo amistoso servirá para ir puliendo esos errores y cogiendo las ideas del míster Luis García Plaza. Con las salidas de Nianzou y Akor Adams y la incertidumbre de Oso, el Sevilla FC disputará un derbi andaluz en el trofeo Puertas de Córdoba. El conjunto de Iván Ania viene de sumar una nueva temporada en Segunda División coqueteando con los puestos de playoff de ascenso, aunque terminó desinflándose en las últimas jornadas.
Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos fueron en un amistoso celebrado en julio de 2023, en la que venció el Sevilla FC con goles de Lamela y de Isaac Romero. En competición oficial, la última vez fue en diciembre de 2021, cuando el Sevilla FC venció en Copa del Rey con un gol de Ocampos en la prórroga.
Horario del amistoso del Córdoba CF - Sevilla FC
El partido entre Córdoba CF y Sevilla Fútbol Club se jugará este jueves 23 de julio a partir de las 21:00 en el estadio Nuevo Arcángel.
Dónde ver el partido entre Córdoba CF - Sevilla FC
El encuentro, al igual que el resto de la pretemporada, se podrá seguir a través de la plataforma Sevilla FC+. Según informa el propio club, la aplicación es gratuita para abonados, socios rojos y blancos. Los interesados en ver el partido podrán suscribirse por un coste de 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año.
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