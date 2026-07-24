El Sevilla se lleva el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis tras una tangana final (0-0)

El Sevilla FC se adjudicó la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba después de imponerse al Córdoba CF en la tanda de penaltis por 4-5, tras un partido que terminó sin goles en el tiempo reglamentario. El encuentro estuvo marcado por la falta de ocasiones claras, el calor y un tramo final tenso que acabó con dos expulsiones.

El Córdoba llevó el peso del partido durante la primera mitad ante un Sevilla repleto de canteranos. El conjunto blanquiverde tuvo más balón y encontró su mejor oportunidad justo antes del descanso, cuando el colegiado señaló penalti por una mano dentro del área sevillista. Christian Carracedo asumió la responsabilidad desde los once metros, pero Alberto Flores adivinó el lanzamiento con una gran estirada y evitó el 1-0.

Tras el descanso, el panorama cambió. Luis García Plaza fue dando entrada de forma progresiva a varios futbolistas de la primera plantilla y el Sevilla ganó presencia, control y profundidad. El equipo nervionense se hizo con el mando del choque y empezó a acercarse con más peligro al área cordobesista.

La ocasión más clara del segundo tiempo la tuvo Isaac Romero, que se topó con una gran intervención de Guilherme Fernandes. El portero debutante del Córdoba respondió con reflejos a un disparo a bocajarro del delantero sevillista y mantuvo el empate.

Con el paso de los minutos, el cansancio y las altas temperaturas fueron pesando en ambos equipos. Iván Ania renovó por completo su once para tratar de frenar el empuje sevillista, que merodeó con más frescura el área rival, aunque sin la precisión necesaria en los últimos metros para romper la igualdad.

El partido, cada vez más trabado en la medular, se calentó en los últimos compases. Un altercado sobre el césped terminó con roja directa para Kevin Medina, en el Córdoba, y para Carmona, en el Sevilla. Con diez jugadores por cada lado y sin que el marcador se moviera, el Trofeo Puertas de Córdoba se decidió desde el punto de penalti.

En la tanda, el Sevilla estuvo más acertado y acabó levantando el título después del fallo definitivo de Theo Zidane. Los de Luis García Plaza suman así una nueva prueba de pretemporada con triunfo, aunque el partido dejó también señales de un equipo todavía en construcción.