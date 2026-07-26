El Sevilla supera al Ceuta en un amistoso a puerta cerrada

El Sevilla ha ganado este domingo al Ceuta (2-1) un encuentro amistoso disputado a puerta cerrada en la ciudad deportiva sevillista con los tres tantos anotados en la segunda parte, cuando Peque adelantó a los locales, empató enseguida Anuar y decantó el tanteo el canterano Miguel Sierra.

Las primeras aproximaciones peligrosas fueron de los ceutíes, que primero rozaron el gol con un disparo raso de Camacho desviado por Odysseas y, al cuarto de hora, mediante una internada por la derecha de Cedric quien, tras regatear a Suazo, ensayó un centro-chut que rozó el travesaño.

Los sevillistas fueron de menos a más en el primer periodo, en cuyos últimos minutos lograron arrebatar la pelota a su rival para generar peligro en un disparo ajustado de Guridi que salió junto a la cruceta izquierda de Vallejo y, sobre todo, con el desequilibrio que generaba el juvenil Manuel Ángel como extremo izquierdo.

El equipo de Luis García Plaza hizo valer la diferencia de categoría en un comienzo del segundo periodo en el que encerró al Ceuta, empeñado en sacar el balón jugado desde atrás pese a la presión asfixiante del rival, y rozó el gol en sendas ocasiones de Sierra, que chutó demasiado centrado, y Manuel Ángel.

El dominio sevillista surtió efecto mediada la segunda mitad, cuando Guridi incurrió por la izquierda y su pase de la muerte lo empujó Peque en boca de gol, aunque la reacción caballa fue inmediata y llegó el empate anotado por Anuar tras un excelente movimiento en el área de Sadik.

A partir de la segunda pausa de hidratación, ambos técnicos se embarcaron un carrusel de cambios que desfiguró a los contendientes y fue el Sevilla el que aprovechó esta fase del encuentro para marcar el gol de la victoria mediante Sierra, un canterano que se está haciendo sitio a base buen juego, que remató desde cerca un fantástico pase de Jesuly.

Ficha técnica

2 - Sevilla FC: Odysseas; Carmona, Juan Iglesias, Sangante, Suazo; Agoumé, Guridi; Sierra, Peque, Manuel Ángel; e Isaac. También jugaron Guillén, Ibra, Manu Bueno, Jesuly, Kike Salas, Lociga, Moreno, Jesús Cruz y Sergio Martínez.

1 - AD Ceuta: Vallejo; Petxarromán, Carlos Hernández, Dani Mas, Matos; Josema, Zalazar, Marino; Cedric, Camacho y Sadik. También jugaron Pedro López, Anuar, Koné, Víctor, Veces, Okoro, Meléndez y Pepe.

Goles: 1-0, min. 66: Peque. 1-1, min. 69: Anuar. 2-1, min. 78: Sierra.

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (Comité Andaluz). Amonestó a los local Agoumé (min. 50), Juan Iglesias (min. 56) y Sergio Martínez (min. 86); y al visitante Cedric (min. 45).

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Incidencias: Partido amistoso disputado a puerta cerrada en el estadio Jesús Navas, campo principal de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.