La situación de Alberto Collado en el Sevilla: con ofertas de Segunda a la espera de una llamada del primer equipo

Alberto Collado encara su última temporada en el Sevilla. Aun así, no es seguro que el mediapunta arranque la 2026/2027 como sevillista, pues cuenta con el interés de varios equipos para salir en este mercado.

Los nombres de los canteranos que cuentan para Luis García Plaza se están haciendo notar durante la pretemporada. Aquellos de peso que no han promocionado desde el filial para la preparación de la temporada, buscan una salida en vistas de que no están en los planes del primer equipo y quieren desarrollar su carrera en categorías superiores a Segunda Federación, donde compite el SAT.

Es el caso de Collado. El futbolista, nacido en 2005, ha despertado el interés de numerosos equipos de Primera Federación y Segunda División según ha podido conocer El Correo de Andalucía. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que continúe aun jugando en la cuarta división del fútbol español, pues su entorno confía en que su perfil es interesante para el primer equipo.

El jugador no forzará su salida. Respetará lo que el club exija. Ya pudo salir en mercados anteriores, pero el Sevilla se remitió a su cláusula de rescisión, de unos ocho millones, y se imposibilitó su marcha.

De la mediapunta al box to box: la evolución de Collado

Collado se desempeña en la mediapunta. Desde su etapa juvenil se perfiló como un jugador habilidoso, que destacaba por su verticalidad y creatividad en el último tercio. Era un indiscutible para Lolo Rosano y, gracias a sus condiciones, se postuló como uno de los jugadores mejor valorados en la carretera de Utrera.

Debutó en la 23/24 con el filial sevillista a pesar de ser juvenil. En aquel contexto, en el que el SAT de Galván ya tenía encarrilado su ascenso a Primera RFEF, Collado dejó muestras de su potencial y promocionó directamente a la siguiente temporada.

Desde entonces, ha sido uno de los jugadores más destacados en el cuadro franjirrojo. Su nivel lo llevó a debutar con el primer equipo en Copa del Rey hace dos temporadas, pero en la pasada no sumó ninguna convocatoria.

La experiencia en categoría senior lo ha ido perfilando a un jugador más completo, incluso reculando algo su posición y sumando en acciones defensivas. Collado evoluciona a un box to box con capacidad para ser determinante en el último tercio. Esta temporada ha sumado tres tantos, siendo el segundo máximo goleador del planel.

Con contrato hasta junio de 2027, el futuro de Alberto Collado será uno de los asuntos que el Sevilla deberá resolver antes del cierre del mercado. Mientras varios clubes permanecen atentos a su situación, el centrocampista continúa trabajando con la vista puesta en la pretemporada, a la espera de que se defina cuál será su papel de cara al inicio de la temporada.