Bilardo tendrá una película documental sobre su etapa en el Sevilla

La figura de Carlos Salvador Bilardo volverá a ocupar un lugar protagonista con la realización de un documental sobre su paso por el Sevilla FC durante la temporada 1992-93, una etapa que dejó una huella imborrable tanto en el club como en el fútbol español.

Un rodaje entre Argentina, Sevilla y Europa

La producción, que cuenta con la participación de la familia de Bilardo, está siendo desarrollada por la productora española Brava Productions, que ya ha iniciado el rodaje en Argentina y Sevilla y continuará las grabaciones en distintos puntos del continente europeo para completar un recorrido que profundiza en la trayectoria del técnico argentino y en el legado que dejó durante su estancia en la capital andaluza.

El documental está basado en el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), escrito por el periodista Roberto Arrocha, una obra que recupera numerosas anécdotas, curiosidades e historias protagonizadas por el entrenador argentino durante la temporada 1992-93.

Lemme, segundo entrenador de Bilardo. / El Correo

El proyecto cuenta con la colaboración del Sevilla FC, que facilita el acceso a diferentes localizaciones para el rodaje, entre ellas el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, además de otros escenarios relacionados con la etapa de Bilardo en la ciudad. Asimismo, participan decenas de exjugadores y protagonistas que compartieron aquellos meses con el técnico, aportando sus recuerdos y testimonios para reconstruir una de las temporadas más singulares de la historia reciente del club.

El documental nace con el propósito de rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del fútbol mundial y ofrecer una mirada inédita sobre su paso por Sevilla, una etapa marcada por innumerables vivencias dentro y fuera del terreno de juego.

Noticias relacionadas

Rafa Paz, durante el rodaje. / El Correo

El proyecto está dirigido por Guille Taboada, con Joaquín Castro como director de fotografía, Alejandro Grizutti como director de producción y Guillermina Taboada como coordinadora de producción. El periodista Roberto Arrocha, autor del libro que inspira el documental, participa además como productor periodístico.