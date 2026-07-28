Bilardo tendrá una película documental sobre su etapa en el Sevilla
La productora española Brava Productions ya ha iniciado el rodaje de un proyecto basado en el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), de Roberto Arrocha, con la participación de la familia del técnico argentino y grabaciones en Argentina, Sevilla y otros puntos de Europa
La figura de Carlos Salvador Bilardo volverá a ocupar un lugar protagonista con la realización de un documental sobre su paso por el Sevilla FC durante la temporada 1992-93, una etapa que dejó una huella imborrable tanto en el club como en el fútbol español.
Un rodaje entre Argentina, Sevilla y Europa
La producción, que cuenta con la participación de la familia de Bilardo, está siendo desarrollada por la productora española Brava Productions, que ya ha iniciado el rodaje en Argentina y Sevilla y continuará las grabaciones en distintos puntos del continente europeo para completar un recorrido que profundiza en la trayectoria del técnico argentino y en el legado que dejó durante su estancia en la capital andaluza.
El documental está basado en el libro Bilardo en Sevilla (y más allá), escrito por el periodista Roberto Arrocha, una obra que recupera numerosas anécdotas, curiosidades e historias protagonizadas por el entrenador argentino durante la temporada 1992-93.
El proyecto cuenta con la colaboración del Sevilla FC, que facilita el acceso a diferentes localizaciones para el rodaje, entre ellas el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, además de otros escenarios relacionados con la etapa de Bilardo en la ciudad. Asimismo, participan decenas de exjugadores y protagonistas que compartieron aquellos meses con el técnico, aportando sus recuerdos y testimonios para reconstruir una de las temporadas más singulares de la historia reciente del club.
El documental nace con el propósito de rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del fútbol mundial y ofrecer una mirada inédita sobre su paso por Sevilla, una etapa marcada por innumerables vivencias dentro y fuera del terreno de juego.
El proyecto está dirigido por Guille Taboada, con Joaquín Castro como director de fotografía, Alejandro Grizutti como director de producción y Guillermina Taboada como coordinadora de producción. El periodista Roberto Arrocha, autor del libro que inspira el documental, participa además como productor periodístico.
- El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
- Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
- El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
- Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
- Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos entrenadores con pasado sevillista que miran a la final del Mundial con España y Argentina
- Iván Rakitic, exjugador del Sevilla FC: 'Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia
- KS Cracovia - Sevilla FC: Horario y dónde ver por televisión el amistoso de pretemporada del conjunto de Luis García Plaza en Polonia
- El Sevilla hace caja con Akor Adams: el héroe de la permanencia pone rumbo al Venezia