Julio Díaz ya está en Sevilla: quinto refuerzo para Luis García Plaza

El Sevilla FC ya tiene en la ciudad a Julio Díaz. El lateral izquierdo, de 21 años, ha llegado este martes a la capital hispalense para cerrar su incorporación y convertirse en el quinto refuerzo del conjunto de Luis García Plaza en el presente mercado de fichajes.

El futbolista aterriza procedente del Atlético de Madrid, en una operación por la que el club nervionense abonará alrededor de un millón de euros por el 50 % de sus derechos.

Ya mostró en el Sánchez-Pizjuán el tipo de jugador que es

Formado en la cantera rojiblanca, Julio Díaz es un lateral que destaca por su competitividad, recorrido y capacidad para incorporarse al ataque. El defensor comenzó a tener protagonismo en el tuvo la temporada pasada sus primeros minutos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, acumulando cuatro encuentros con el primer equipo y dejando buenas sensaciones.

De hecho, el nuevo futbolista sevillista ya sabe lo que es jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hizo en la jornada 32 del pasado campeonato, cuando Atlético de Madrid y Sevilla FC se enfrentaron en un encuentro decisivo para los hispalenses. Julio Díaz fue titular y firmó la asistencia del tanto de Boñar, aunque el triunfo terminó cayendo del lado sevillista, un resultado que supuso un paso de gigante hacia la permanencia.

La incógnita del lateral izquierdo

La llegada de Julio Díaz abre ahora un nuevo escenario en el costado izquierdo de la defensa. Con su incorporación, Luis García Plaza cuenta con cuatro futbolistas para esa demarcación: el propio Julio Díaz, Oso, Suazo y Pedrosa.

La situación de cada uno, sin embargo, es diferente. El Sevilla ya ha trasladado a Pedrosa que no entra en los planes del técnico para la próxima temporada, por lo que deberá buscar una salida antes del cierre del mercado.

El caso de Oso también apunta a un posible adiós, aunque por motivos distintos. El hispano-argentino fue uno de los jugadores más destacados del pasado curso y el club considera que es uno de los activos con mayor capacidad para generar plusvalías. En un verano marcado por la necesidad de ingresar a través de ventas, su salida cobra cada vez más fuerza y podría producirse en las próximas semanas.