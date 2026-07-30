Luis Bueno, exentrenador del Atlético de Madrid, define a Julio Díaz: “Sus características encajan a las mil maravillas en el Sevilla FC”

Julio Díaz se ha convertido en el quinto fichaje del Sevilla FC. Por ahora, de las incorporaciones que ha realizado José Ignacio Navarro, es el perfil más desconocido. Tan solo ha disputado cuatro encuentros en Primera División, en los que ha sumado poco más de 300 minutos con el Atlético de Madrid.

Para conocer mejor al nuevo jugador sevillista, que ha firmado hasta 2031, El Correo de Andalucía ha contactado con Luis Bueno, entrenador con pasado en la cantera del Atlético de Madrid, que tuvo a sus órdenes a Díaz cuando el lateral, ya en edad senior, estaba inscrito con el primer juvenil rojiblanco en la UEFA Youth League, siendo uno de los cupos sub-20 que permite la competición.

“Julio es un jugador que destaca por tener muchísimo carácter y ambición”, resume Luis Bueno. El técnico recuerda cómo esa mentalidad competitiva se reflejaba incluso en los entrenamientos previos a la Youth League, especialmente, “los dobles áreas, en los que si existía cualquier gesto técnico inapropiado en su equipo los cortaba de raíz por su deseo por ganar”. Una intensidad que, según explica, obligaba incluso al cuerpo técnico a contenerle: “Teníamos que frenarle en tareas porque los registros físicos establecidos los superaba”.

Sus características como jugador: “Destaca su precisión en el centro lateral en carrera”

Para Bueno, el nuevo lateral sevillista reúne cualidades muy valoradas que “todo entrenador quiere: capacidad para repetir esfuerzos, sigue las doctrinas del entrenador y es un compañero excelente”. En el plano futbolístico destaca especialmente su fiabilidad defensiva y su capacidad ofensiva. “Es muy difícil de superar en el uno contra uno, sabe utilizar muy bien su cuerpo a pesar de su estatura y, para mí, destaca su precisión en el centro lateral en carrera”.

El técnico considera que su salto al Sevilla llega en el momento adecuado. De hecho, cree que el propio futbolista ya ha “demostrado con creces” estar preparado para competir en la élite. “Está más que capacitado para ser importante en un equipo grande como es el Sevilla”, afirma.

Más allá de las condiciones futbolísticas, Bueno también pone el foco en la personalidad del jugador. “Su personalidad le va a hacer ser muy bien valorado por sus compañeros porque no para de trabajar y realizar esfuerzos hacia delante y hacia atrás”. Una forma de entender el fútbol que resume con una frase contundente: “Él mata por su compañero y esa es la clave para ser respetado por sus compañeros”. Además, subraya que mantiene “los pies en el suelo” y que “sabe perfectamente que es un chaval”.

El reto de dar el salto en la situación actual del Sevilla: “Ese gen competitivo y el estrés diario lo tiene en su ADN”

El Sevilla aterriza, además, en un contexto especialmente exigente, con una afición muy crítica y un ambiente de tensión alrededor del club. Sin embargo, Luis Bueno cree que el lateral está preparado para convivir con esa presión. “En los escalafones inferiores del Atlético de Madrid tuvo como exigencia ganarle al Real Madrid, con lo cual ese gen competitivo y el estrés diario lo tiene en su ADN”. También recuerda que “ha competido varios años con jugadores mayores que él”, una circunstancia que le ayudó a acelerar su madurez.

Por ello, no tiene dudas sobre cómo reaccionará cuando lleguen los momentos difíciles. “Estoy seguro de que no se esconderá, más bien al revés”, acentúa. El técnico guarda un recuerdo especialmente positivo de su comportamiento en situaciones de máxima exigencia: “Solo tengo recuerdos buenos de él en competición, sobre todo cuando el equipo tenía dificultades o en momentos importantes, como en el descanso, donde apoyaba el mensaje del entrenador y se situaba cerca de los jóvenes”.

“Cuando crees que te has librado de él, lo tienes encima de nuevo”

En cuanto a lo que puede aportar al equipo de Luis García Plaza, Bueno cree que el Sevilla incorpora un futbolista con recorrido constante por la banda. “Puede darle muchísima amplitud al terreno de juego y progresión por el mismo carril”. Además, insiste en su capacidad física para sostener un alto ritmo durante todo el partido. “Puede realizar esfuerzos a máxima intensidad de forma reiterada y además tiene muchísima capacidad para relacionarse con el compañero”.

Defensivamente también deja una imagen muy gráfica de su forma de jugar. “A nivel defensivo es un ‘pesado’ y cuando crees que te has librado de él, lo tienes encima de nuevo”. Una insistencia que le lleva a definirlo como “un soldado”, convencido de que “sus características encajan a las mil maravillas en el Sevilla FC, el Atlético de Madrid o en cualquier club”.

Preguntado por la forma de sacar su mejor versión, Luis Bueno evita dar consejos al técnico sevillista. “No soy nadie para dar consejos a un excelente entrenador como Luis García, él está más que capacitado y ya lo ha demostrado en muchas ocasiones”. No obstante, sí explica dónde cree que puede rendir mejor. “Por mi experiencia, su puesto ideal es lateral o carrilero en una línea de cinco. También lo utilicé como extremo, pero creo que necesita arrancar desde atrás para aprovechar su capacidad en el despliegue ofensivo”.

La competencia en el lateral: “Estoy convencido de que Julio será importantísimo”

Por último, analiza la competencia que encontrará en el lateral izquierdo junto a Oso y Suazo. Bueno conoce bien al primero tras entrenarlo durante varios años en el Málaga CF. “He tenido la suerte de entrenar a Oso muchos años y es otro ‘animal’”, recuerda. Incluso explica que comenzó utilizándolo como extremo, aunque ya entonces le hacía trabajar como lateral “pensando en su futuro profesional”.

El técnico espera una competencia de mucho nivel. “Será una lucha entre dos chicos con un nivel tremendo, añadiendo a Suazo, que todos sabemos el currículum que tiene en el fútbol profesional”. Aun así, tiene claro el papel que desempeñará Julio Díaz en Nervión. “Estoy convencido de que Julio será importantísimo en el Sevilla FC y que será un valor importante para dejar al club donde se merece”.