NEC Nimega-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el quinto amistoso de la pretemporada de los de Luis García Plaza

El Sevilla Fútbol Club disputará mañana viernes 31 de julio, a partir de las 19:00, su quinto amistoso de pretemporada ante el NEC Nimega en el Goffertstadion, feudo neerlandés con capacidad para 12.500 espectadores. El equipo de Luis García Plaza viajó ayer jueves a Países Bajos para afrontar el que se perfila como el compromiso más exigente, hasta la fecha, de una preparación estival marcada por la intensidad.

La expedición blanquirroja llega a este segundo stage con un balance de dos victorias (vencieron al Juventud de Torremolinos y la AD Ceuta, ambos encuentros disputados en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios), un empate frente al Córdoba CF y una derrota ante el KS Cracovia en el encuentro homenaje por el 120 aniversario del club polaco.

Bajas y una incorporación de última hora

De cara al choque en Nimega, el técnico madrileño no podrá disponer de Fábio Cardoso, Federico Gattoni, Adriá Pedrosa, Joan Jordán y Rafa Mir, que se quedarán en Sevilla al no entrar en sus planes inmediatos. De hecho, en el caso del delantero valenciano, todo apunta a que quedará desvinculado del club y se marchará al Aris de Salónica, donde coincidirá con el exbético Loren Morón. Tampoco estarán disponibles para Luis García Plaza los lesionados Juanlu Sánchez, canterano cuyo regreso se espera para la próxima semana, y Alfon González, a quien se espera incluso comenzada la temporada.

Como contrapunto, García Plaza incorpora una novedad: Julio Díaz, recién llegado a la disciplina nervionense, cuenta con serias opciones de disfrutar de sus primeros minutos en el equipo sevillista ocupando el carril izquierdo, ya sea como lateral o como extremo.

Horario del NEC Nimega-Sevilla FC

El NEC Nimega, que sorprendió la pasada temporada al terminar tercero en su liga y clasificarse para la UEFA Champions League. El historial reciente del combinado hispalense ante rivales neerlandeses no es especialmente favorable: dos victorias, un empate y cuatro derrotas. El encuentro se disputará mañana viernes 31 de julio a las 19:00.

Dónde ver el partido

El encuentro solo podrá seguirse a través de Sevilla FC+, la plataforma del club que ofrece la emisión de forma gratuita para todos sus socios.