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Peque aprovecha un regalo de la defensa del Utrecht en la victoria del Sevilla FC (0-1)

Peque aprovecha un error defensivo para dar al Sevilla la victoria ante el Utrecht en su penúltimo amistoso de pretemporada

Imagen del partido.

Imagen del partido. / Sevilla FC

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EFE

Sevilla

El Sevilla FC cerró con buenas sensaciones su penúltimo compromiso de pretemporada tras imponerse por 0-1 al Utrecht, sexto clasificado de la pasada Eredivisie, en un encuentro decidido por un tanto de Peque en el minuto 27, después de aprovechar un grave error defensivo del conjunto neerlandés.

Celebración del gol.

Celebración del gol. / Sevilla FC

Buen inicio del Utrecht

Los anfitriones dominaron los compases iniciales en el estadio Galgenwaard, donde la primera gran oportunidad del encuentro llegó después de un centro desde la izquierda de Cathline que De Wit remató a la madera ante la pasividad del meta griego Odysseas, que nada podría hecho si el balón hubiese ido para adentro.

Con el transcurso de los minutos, el Sevilla era menos exigido en defensa pero apenas si aparecía en ataque, aunque marcó poco después de la primera pausa de hidratación, cuando una frivolidad en su área de Eerdhuijzen, que quiso eludir la presión de Guridi con un 'sombrerito', facilitó que Peque marcase a puerta vacía.

Peque celebrado el gol.

Peque celebrado el gol. / Sevilla FC

Control tras el descanso

Los sevillistas tuvieron la posesión, más para controlar el tempo del partido que para crear peligro, en el primer cuarto de hora la segunda parte, hasta que García Plaza se embarcó en un carrusel de cambios que desfiguró por completo su once, ya que terminó el choque con ocho futbolistas del filial sobre el césped.

El Utrecht, por su parte, también relevó a la mayoría de sus futbolistas e intentó la igualada en los minutos finales, cuando Chigozie Owen propició alguna ocasión desde la posición de extremo derecho, como un pase de la muerte que no encontró rematador o un disparo con la izquierda que lamió el travesaño.

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Alineaciones del Sevilla

Luis García Plaza alineó de inicio a Odysseas; Carmona, Sangante, Iglesias, Suazo; Agoumé, Guillén, Guridi; Sierra, Peque y Oso. También jugaron Isaac, Julio Díaz, Manu Bueno, Castrín, Manuel Ángel, Iker Muñoz, Jesuly, Moreno, Altozano e Ibra Sow.

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