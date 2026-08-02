El Sevilla ficha a Fran González y da por cerrada la portería

Pocas horas después de cerrar su sexto compromiso de pretemporada con una victoria por la mínima frente al Utrecht, el Sevilla FC ha hecho oficial la incorporación de Fran González. El guardameta, una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, aterriza en Nervión tras una operación cifrada en torno a los tres millones de euros por el 50 % de sus derechos, una fórmula prácticamente idéntica a la utilizada hace unos días con Julio Díaz.

Con su llegada, José Ignacio Navarro cierra una de las posiciones que la dirección deportiva consideraba prioritarias desde el inicio del mercado. La salida de Orjan Nyland obligaba a reforzar la portería y el club ha apostado por un perfil joven, con margen de crecimiento, para complementar a Vlachodimos, que ya conoce Nervión y cuenta con experiencia en la élite.

Consolidado en la cantera del Real Madrid

Natural de León y nacido en 2005, Fran González inició su formación en la Cultural Leonesa antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid en 2022. Sus grandes actuaciones aceleraron su progresión hasta convertirse en uno de los porteros con mayor proyección de Valdebebas. Con sus 1,99 metros de altura, destaca por su dominio del juego aéreo, su capacidad para cubrir portería y una personalidad que le permitió asumir responsabilidades desde muy joven.

Su crecimiento le llevó a consolidarse en el Castilla, donde acumuló casi 50 encuentros y confirmó las expectativas que el club blanco había depositado en él. Incluso llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en Primera División, una experiencia que terminó de ponerle en el escaparate del fútbol español.

Sin embargo, la competencia con Thibaut Courtois y Andriy Lunin hacía prácticamente imposible encontrar continuidad en el Santiago Bernabéu, por lo que todas las partes entendieron que era el momento de buscar un proyecto en el que pudiera competir por la titularidad.

Un habitual en las inferiores de la Selección Española

El leonés también se ha forzado como jugador en las inferiores de la selección. Desde que llegó al cuadro madridista en 2022, ha sido un habitual en la Selección Española, desde la sub-19 hasta la sub-21, acumulando 14 encuentros como internacional.

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Con Fran González ya en la disciplina sevillista, la planificación deportiva continúa avanzando. Tras cerrar seis incorporaciones en el mercado estival, la dirección deportiva da por resuelta la portería y centra ahora todos sus esfuerzos en reforzar el ataque. El objetivo pasa por incorporar un delantero de peso que eleve el nivel competitivo de una plantilla que sigue tomando forma antes del inicio de LaLiga.