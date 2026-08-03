Sevilla FC
El Sevilla cede al delantero Rafa Mir al Aris de Salónica
El delantero, que tiene contrato hasta 2025, se marcha cedido por una temporada al conjunto griego tras su paso por el Valencia y el Elche
El Sevilla FC y el Aris de Salónica han cerrado un acuerdo para la cesión del delantero Rafa Mir durante una temporada al conjunto griego. El atacante ha viajado este lunes a Grecia para superar el reconocimiento médico y completar su incorporación a los entrenamientos de su nuevo equipo, donde afrontará una nueva etapa en busca de continuidad.
Situación contractual de Rafa Mir
Rafa Mir tiene contrato con el Sevilla hasta el próximo 30 de junio y había negociado su desvinculación para fichar por el Aris como agente libre, pero ha preferido marcharse cedido para no ver rebajados sus emolumentos, de los cuales el club andaluz seguirá sufragando una parte, han informado a EFE fuentes de la operación.
Sobre Rafa Mir pesa una condena en primera instancia a más de ocho años de cárcel por agresión sexual con violencia, por lo que ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad helena.
Trayectoria en el Sevilla
El ariete, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton inglés a cambio de dieciséis millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias.
Rafa Mir ha pasado las dos últimas campañas cedido primero en el Valencia, en la 24/25, y en el pasado ejercicio en el Elche, donde rindió satisfactoriamente al marcar ocho goles en veintinueve partidos pero el club ilicitano prescindió de sus servicios cuando fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia.
- El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
- Sevilla FC - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada
- Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
- Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos entrenadores con pasado sevillista que miran a la final del Mundial con España y Argentina
- Luis Bueno, exentrenador del Atlético de Madrid, define a Julio Díaz: “Sus características encajan a las mil maravillas en el Sevilla FC”
- KS Cracovia - Sevilla FC: Horario y dónde ver por televisión el amistoso de pretemporada del conjunto de Luis García Plaza en Polonia
- El Sevilla hace caja con Akor Adams: el héroe de la permanencia pone rumbo al Venezia
- Javi Pineda, exjugador del Sevilla FC: “Maradona me pidió que le enseñara un truco con el balón en el Bernabéu”