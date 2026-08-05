El Sevilla y el Génova negocian el traspaso del suizo Djbril Sow al equipo italiano
El futbolista suizo Djibril Sow deja el Sevilla FC tras tres temporadas para firmar un contrato de cuatro años con el Génova italiano.
El Sevilla FC y el Génova avanzan en las últimas negociaciones para cerrar el traspaso del centrocampista suizo Djibril Sow al conjunto italiano. El futbolista regresó el pasado domingo a la pretemporada del equipo sevillista después de participar con la selección de Suiza en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Sow, de 29 años, habría acordado ya los términos de su contrato con el Génova para las próximas cuatro temporadas y abandonará en las próximas horas la concentración que el plantel sevillista efectúa en Garderen (Países Bajos), según publicaron diversos medios helvéticos y confirmaron a EFE fuentes de la operación.
El futbolista de origen senegalés, con contrato con el Sevilla hasta junio de 2028, llegó hace tres veranos a la capital hispalense y ha disputado, en su periplo como sevillista, cien encuentros oficiales en los que ha marcado ocho goles y ha repartido siete asistencias.
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