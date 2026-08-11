Robbie Ure ya es del Sevilla: el delantero escocés del IK Sirius llega traspasado por 9 millones de euros

Esta semana arranca LaLiga y el Sevilla Fútbol Club ya tiene uno de sus objetivos principales cuando arrancó el mercado: el delantero. Tras las salidas de Akor Adams y Alexis, Luis García Plaza tan solo contaba con Isaac Romero en sus filas. Ahora, los nervionenses se hacen con los servicios de Robbie Ure, delantero escocés de 22 años, que llega a cambio de nueve millones de euros entre fijos y variables y firma por cinco temporadas, hasta 2031.

La apuesta de la dirección deportiva es sumamente importante. El club atraviesa una situación económica muy delicada, pero José Ignacio Navarro ha conseguido liberar la suficiente masa salarial y recaudar con las salidas de Akor Adams, Sow, Juanlu o Nianzou. En el camino de reconstruir la plantilla, Navarro quería que una parte importante del presupuesto estuviera enfocada en fichar a un delantero de peso. De este modo, el Sevilla se ha adelantado a otros clubes europeos para hacerse con Ure, que llega tras anotar 20 goles en 20 partidos con el IK Sirius sueco.

El Sevilla vuelve a la estrategia de cazar talento emergente

Ure está siendo la sensación en la liga sueca. En 15 jornadas, ha anotado 15 tantos, superando sus cifras de la temporada pasada en la mitad de partidos. Su explosión goleadora ha despertado el interés de numerosos clubes, pero el cuadro hispalense consigue hacerse con el delantero en un movimiento que llevaba tiempo sin suceder en Nervión.

Navarro apuesta por cazar a un chico joven y revalorizable, con proyección para dar buen rendimiento. En los últimos mercados, el Sevilla había apostado por jugadores que habían tenido temporadas discretas en busca de recuperar su nivel. Con Ure, se busca que el escocés se consolide como delantero en una gran liga y poder obtener una plusvalía importante en el futuro.

Ure firma por los próximos cinco años y tendrá un sueldo no muy elevado, lo que le convierte en una operación de poco riesgo más allá de la inversión realizada en su traspaso.

La delantera no queda cerrada

Aunque la apuesta por Ure haga parecer que la parcela de ataque queda completa, el Sevilla busca cerrar un delantero más para nutrir de diferentes perfiles a la plantilla de García Plaza.

Además del escocés, el club nervionense trabaja en la cesión de George Ilenikhena, delantero nigeriano de 19 años que juega en el Al-Ittihad. El equipo árabe desembolsó 33 millones de euros por él el pasado mercado invernal.

También se trabaja en cerrar al menos dos centrocampistas. Con las salidas de Sow y Jordán, el club trabaja en la incorporación de Kochorashvili, jugador georgiano del Sporting de Portugal que parece que se sumará a la disciplina sevillista.

Robbie Ure, nuevo delantero del Sevilla FC hasta 2031 / Sevilla FC

Comunicado del Sevilla FC sobre el fichaje de Robbie Ure

"El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el IK Sirius sueco para el fichaje del delantero centro Robbie Ure (Glasgow, Escocia, 26 de febrero de 2004), quien firma hasta 2031. Se trata de un ariete de 1,89 metros e internacional con su país hasta la categoría sub-21. En la actual liga sueca, que comenzó en abril, el atacante de 22 años estaba exhibiendo un impactante balance goleador: 15 tantos (y dos asistencias) en los 15 partidos que mantienen al IK Sirius como líder destacado. En 2025, el escocés materializó 11 goles en 30 encuentros ligueros (cuatro asistencias), mientras que en la copa sueca hizo cinco tantos en cinco choques. Ure se formó en la cantera del Glasgow Rangers, aunque antes de recalar en el IK Sirius pasó por Bélgica, concretamente por las filas del Anderlecht en sus categorías inferiores. Con su llegada a Nervión, Ure se convierte en el tercer jugador nacido en Escocia que defiende la camiseta del Sevilla FC en competición oficial, tras 'Ted' McMinn (temporada 1987/88) y Duncan McVean Thomson (quien disputó la Copa de Andalucía 1915/16). No obstante, la vinculación histórica del Sevilla FC con Escocia no se queda ahí. Al margen del técnico Jock Wallace, quien dirigió al equipo en la temporada 1987/88, el origen histórico de la entidad en 1890 está íntimamente ligado al país británico. Jugadores como Hugo MacColl, primer capitán, Gilbert Reid Pollock, primer goleador a domicilio, Greig, Logan, Crombie, Thompson o Annandale fueron protagonistas de aquellos comienzos del fútbol en Sevilla. De esta generación también era el primer presidente del Sevilla FC, el escocés Edward Farquharson Johnston, además de otros dirigentes de la época".