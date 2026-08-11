Robbie Ure se define: "Marcar goles es de mis mejores virtudes, no importa cómo entre el balón en la portería"

Robbie Ure es el nuevo delantero del Sevilla Fútbol Club. El atacante procedente del IK Sirius sueco se ha convertido en el séptimo refuerzo del equipo de Luis García Plaza y podría estar disponible incluso para el estreno liguero del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano. A cambio de 9 millones de euros, 6,5 de ellos fijos y el resto en variables, el ariete escocés, que será el '9' del Sevilla, ya ha concedido su primera entrevista para los medios del club antes de ser presentado.

En sus primeras declaraciones, Ure ya se atrevió con el español: "Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Sevilla es un club muy grande. Con mucha historia en España, pero también en Europa. Tengo muchas ganas de jugar para el Sevilla. Estoy muy emocionado".

Primeros pasos en el fútbol y llegada al Sevilla

Cuándo conoció el interés del Sevilla FC: "Supe del interés del Sevilla hace quizá tres semanas. Mi reacción fue, por supuesto, de muchos sentimientos. Cuando me enteré, sólo pensé en venir aquí y jugar para el Sevilla. Como he dicho, es un club muy grande en España, pero también en Europa, y la oportunidad de venir aquí y jugar era algo que quería muchísimo".

Qué lo llevó a dar el paso del IK Sirius al Sevilla FC: "La oportunidad de jugar en un club muy grande, que conlleva mucha presión en cada partido, y hacerlo además en LALIGA supone un gran paso para mí y para llevar mi carrera al siguiente nivel. Quería estar en entornos de primer nivel, algunos de los mejores, y siento que este es el lugar adecuado para mí. Cuando fui al Sirius, en Suecia, el plan era llegar a una de las cinco grandes ligas. Pero cuando me enteré del interés del Sevilla, no tardé mucho en pensarlo porque sabía que quería estar aquí. Es un club enorme".

Salió muy joven de Escocia, su país: "Siendo escocés, a muchos escoceses les gusta quedarse en Escocia, pero yo quería ponerme a prueba como jugador y también como persona. Creo que he crecido en ambos aspectos. Me he acostumbrado a todas las culturas de estos países y ahora ya no veo como algo demasiado difícil cambiar de país o cambiar mi estilo de vida. Creo que es algo normal en el fútbol y también puede ser emocionante. Si hace cuatro años me hubieras dicho que iba a ser jugador del Sevilla, habría estado muy, muy feliz. Creo que fue una decisión importante en aquel momento y estar aquí sentado como jugador del Sevilla me demuestra que fue la decisión correcta. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión".

Partido pasado en Youth League en el que se midió al Sevilla con el Rangers: "Recuerdo aquel partido de la UEFA Youth League, por desgracia. Recuerdo el césped, el campo estaba muy, muy mal. Pero sí, recuerdo el partido. Perdimos 1-0 contra el Sevilla. Aun así, creo que fue una buena experiencia. Es una locura. Creo que es algo bonito que vayamos a ser compañeros. Cuando lo vea, seguramente hablaremos de esto. Recuerdo el partido y recuerdo jugar contra él".

Robbie Ure: "Marcar goles depende de mantener la calma, de ralentizarlo todo y realmente pensar solo en ti y en el balón"

Faceta anotadora: "Creo que esta temporada he ganado confianza y más seguridad en que, cuando tengo una oportunidad, puedo aprovecharla. Marcar goles depende de mantener la calma, de ralentizarlo todo y realmente pensar solo en ti y en el balón. Esta temporada lo he estado haciendo realmente bien y he estado muy tranquilo mentalmente en estas situaciones. Espero poder continuar así".

Importancia del gol en su juego: "Creo que mi mayor virtud es marcar goles. Como dije entonces, no me importa cómo entre el balón en la portería. Todos cuentan y mi principal prioridad cuando entro en el campo es marcar goles. Tengo otras virtudes, por supuesto, pero esta, para mí, es una de las mejores".

"Jugué la semana pasada, así que estoy preparado para jugar y estoy muy emocionado por hacerlo"

Robbie Ure se define como delantero: "Creo que puedo hacer ambas cosas. Tengo cualidades únicas que hacen que sea difícil defenderme porque puedo bajar a recibir, enlazar el juego y aguantar el balón, pero también puedo ser un jugador técnico capaz de crear ocasiones para los demás. Cuando el balón está en una zona más abierta, percibo el momento para marcar un gol. Siento que tengo un instinto natural dentro del área para marcar goles, como lo haría un «9» clásico. Diría que una de las cosas que puede sorprender es la manera en la que puedo cuidar el balón. Soy alto y también puedo ser fuerte, pero siento que puedo jugar al fútbol y que también puedo crear ocasiones para otros jugadores. Para un «9» de mi altura, eso a veces puede ser poco habitual".

Jugar sólo o acompañado en punta: "Creo que puedo sentirme cómodo haciendo ambas cosas. Durante gran parte de mi carrera he sido el único '9', pero creo que puedo crear esas relaciones y, sin duda, jugar también con dos '9'. Ya lo he hecho antes en mi carrera, así que puedo hacerlo. Lo importante para eso es crear vínculos".

Centrado en mejorar: "Creo que todo mi juego puede mejorar. Quiero mejorar en todo. Puedo marcar más goles de cabeza; esta temporada sólo he marcado uno, así que, por supuesto, puedo marcar más. Pero no me centro en una sola cosa. Creo que puedo mejorar en todo y ser mejor".

Posibilidad de debutar ante el Rayo: "Lo que más me ilusiona es jugar delante de los aficionados. He estado en el estadio y lo he visto. Creo que es un estadio precioso. Me han dicho que durante los partidos los aficionados pueden ser muy, muy ruidosos, de los mejores de la liga. Algo así me ilusiona muchísimo. Lo que quiero conseguir es ayudar al equipo. Esa es mi única prioridad para esta temporada. Quiero ayudar al equipo donde pueda. Ojalá sea marcando goles, pero mi prioridad es ayudar al equipo. Jugué la semana pasada, así que estoy preparado para jugar y estoy muy emocionado por hacerlo".

Charla con Luis García Plaza antes de llegar: "Hablé con el entrenador la semana pasada y fue una buena conversación telefónica. Tengo mucho respeto por todos y, cuando hablé con él, me explicó cómo le gusta jugar y cómo puedo ser efectivo para su equipo. Después de esa conversación sentí que, sin duda, quería formar parte de su equipo. También me habló un poco de la ciudad y de los aficionados y de que este club es realmente precioso".