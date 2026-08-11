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Fede Gattoni apunta al Ascoli: el Sevilla avanza en otra salida para aligerar su masa salarial

El central argentino, que termina contrato en 2027, está cerca de abandonar Nervión después de pasar toda la pretemporada apartado de los planes de Luis García Plaza

Fede Gattoni, en un partido con el Sevilla FC

Fede Gattoni, en un partido con el Sevilla FC / Instagram Fede Gattoni

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club continúa dando pasos para reducir el grupo de futbolistas que no entra en sus planes y Federico Gattoni puede ser el siguiente en abandonar la entidad. Después de resolver durante las últimas semanas las situaciones de Tanguy Nianzou, Rafa Mir y Joan Jordán, la dirección deportiva trabaja ahora en la salida del central argentino, cuyo futuro podría estar en el fútbol italiano.

Según adelantaron El Chiringuito y Zona Mixta, el Ascoli se ha posicionado como posible próximo destino de Gattoni y la operación se encuentra cerca de concretarse. Su marcha permitiría al Sevilla desprenderse de una parte de su salario, aunque el ahorro sería inferior al conseguido con algunas de las salidas cerradas anteriormente.

Gattoni, de 27 años, afronta el último año de su contrato con el Sevilla en una situación deportiva prácticamente sin recorrido en Nervión. El defensa regresó en enero después de que se pusiera fin a su cesión en River Plate, donde apenas acumuló siete encuentros desde su llegada en el verano de 2024.

El club ya intentó buscarle una solución durante aquel mercado invernal, pero ninguna de las opciones terminó cristalizando. Finalmente fue inscrito en LaLiga y permaneció a las órdenes del primer equipo hasta el cierre de la temporada, aunque su participación se redujo a nueve minutos frente al Deportivo Alavés.

La llegada de un nuevo cuerpo técnico tampoco ha modificado su escenario. Desde el comienzo de la pretemporada, Gattoni ha trabajado dentro del grupo de jugadores señalados para salir y este martes 11 de agosto volvió a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios siguiendo esa dinámica.

El Sevilla pretende cerrar ahora una salida que evitaría afrontar íntegramente el salario correspondiente a su última temporada de contrato y, sobre todo, generaría algo más de margen en el límite salarial para seguir remodelando una plantilla que todavía necesita movimientos.

La operación salida se acerca a sus últimos nombres

La posible marcha de Gattoni seguiría reduciendo una lista de descartes que comenzó el verano siendo considerablemente más amplia. Resueltos ya varios de los contratos más complejos, la dirección deportiva que encabeza José Ignacio Navarro mantiene pendientes principalmente las situaciones de Fabio Cardoso y Adrià Pedrosa.

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El argentino puede ser, por tanto, el próximo en abandonar Nervión. El Ascoli aparece en estos momentos como la vía más avanzada para que Gattoni cierre definitivamente una etapa en el Sevilla en la que nunca consiguió asentarse.

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