Federico Gattoni hace las maletas rumbo al Ascoli: José Ignacio Navarro sigue aligerando plantilla en el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club continúa avanzando en su operación salida. El conjunto nervionense ha cerrado este miércoles la marcha de Federico Gattoni al Ascoli con un traspaso a coste cero, poniendo así fin a una etapa en la que el central argentino nunca consiguió asentarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La salida del defensa, de 27 años, permite al Sevilla desprenderse de otro de los futbolistas que no entraban en los planes deportivos para la nueva temporada y, al mismo tiempo, liberar parte de su masa salarial. Gattoni afrontaba el último año del contrato que le vinculaba a la entidad sevillista.

El argentino regresó a Nervión el pasado mes de enero después de que se pusiera fin anticipadamente a su cesión en River Plate, donde apenas había disputado siete encuentros desde su llegada en el verano de 2024. El Sevilla trató entonces de encontrarle un nuevo destino durante el mercado invernal, aunque ninguna de las posibilidades terminó concretándose.

Gattoni acabó siendo inscrito en LaLiga y permaneció en la primera plantilla hasta el final de la temporada, pero su protagonismo fue prácticamente inexistente. Únicamente disputó nueve minutos frente al Deportivo Alavés antes de afrontar un verano en el que su salida se convirtió nuevamente en una de las prioridades de la dirección deportiva.

La llegada del nuevo cuerpo técnico tampoco modificó su situación. Desde el inicio de la pretemporada, el central ha trabajado dentro del grupo de futbolistas llamados a abandonar el club y el Ascoli ha terminado convirtiéndose en la solución definitiva para su futuro.

El Sevilla sigue despejando su lista de descartes

La marcha de Gattoni supone un nuevo paso dentro de una operación salida que ha permitido al Sevilla resolver durante las últimas semanas varias situaciones importantes. Tras las salidas de Tanguy Nianzou, Rafa Mir y Joan Jordán, el argentino se convierte en otro de los jugadores que deja de ocupar espacio dentro de una plantilla que todavía necesita movimientos.

Con Gattoni ya rumbo al fútbol italiano, la dirección deportiva que encabeza José Ignacio Navarro continúa trabajando principalmente sobre las situaciones de Fabio Cardoso y Adrià Pedrosa -con el Rayo Vallecano tras sus pasos-, otros de los nombres pendientes antes del cierre del mercado.

El Sevilla consigue de esta manera reducir nuevamente su masa salarial y ganar algo más de margen en el límite salarial, mientras Gattoni cierra definitivamente su etapa en Nervión y afronta una nueva experiencia en Italia de la mano del Ascoli.

Comunicado del Sevilla sobre la salida de Federico Gattoni

"El Sevilla FC y el Ascoli 1898 FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Federico Gattoni. El defensa central argentino llegó a Nervión en el verano de 2023 tras acordarse su vinculación en el mes de febrero, permaneciendo cedido hasta entonces en su club de procedencia, el CA San Lorenzo de Almagro. Gattoni disputó dos encuentros de LALIGA EA SPORTS y dos de la Copa del Rey como nervionense, en los que convirtió un gol, marchándose cedido en las siguientes temporadas al RSC Anderelecht y al River Plate, respectivamente. El Sevilla FC quiere agradecer a Fede Gattoni sus servicios prestados y le desea suerte en esta nueva etapa".