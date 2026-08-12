Robbie Ure no entrena con el Sevilla por problemas burocráticos a tres días de empezar LaLiga

El Sevilla Fútbol Club saltó este miércoles alrededor de las 09:30 de la mañana al Ramón Sánchez-Pizjuán en su tercera sesión semanal en los días previos a empezar LaLiga EA Sports frente a la Rayo Vallecano en el feudo nervionense. Dicho duelo con el que se dará el pistoletazo de salida a la temporada sevillista será el sábado a las 21:30, cuyo principal aliciente podría ser ver los primeros minutos del nuevo delantero, Robbie Ure, que aún no se ejercita con sus compañeros al encontrarse resolviendo problemas burocráticos.

Tras la charla de Luis García Plaza en el centro del Sánchez-Pizjuán, tanto Rubén Vargas, que se ha incorporado más tarde por el Mundial, como el canterano Iker Muñoz, hicieron trabajo individual en las bicicletas a la altura del banquillo sevillista. Poco a poco el suizo, con el mercado moviéndose por él, debe ir ganando minutos con el grupo y entrar en los planes del técnico madrileño.

Rubén Vargas e Iker Muñoz hacen trabajo específico en el entrenamiento del Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Álex Mérida

Robbie Ure, la ausencia destacada de la tercera sesión semanal del Sevilla

Sin ningún contratiempo físico, el motivo por el que Robbie Ure todavía no está a disposición de Luis García Plaza es simplemente burocrático. El hecho de ser escocés lo hace ser extracomunitario tras la entrada en vigor del Brexit en 2020, por lo que es ello lo que está demorando que entrene con normalidad según informaron a este periódico fuentes sevillistas.

"Jugué la semana pasada, así que estoy preparado para jugar y estoy muy emocionado por hacerlo", manifestó el exariete del IK Sirius en sus primeras palabras para los medios del club, dejando entrever que llega en forma para ser de la partida ante el Rayo Vallecano si el madrileño así lo estimara oportuno.

Alfon recorta plazos, pero sigue de baja

Alrededor de una semana de baja ha recortado Alfon desde que cayera lesionado a principios de la pretemporada por una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho. En principio su reaparición estaba prevista casi para septiembre y la semana que viene podría ser uno más con el grupo e ir poco a poco ganando sensaciones y entrando en los planes de García Plaza.

La otra baja del Sevilla es Marcao, además de Fede Gattoni que resuelve su salida al Ascoli, todavía no oficial, Fábio Cardoso que no cuenta y busca destino, y Adrià Pedrosa por el que el Rayo Vallecano se mueve tras la salida de Pep Chavarría al Chelsea.