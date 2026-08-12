Álex Mérida

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Vídeo | El Sevilla Fútbol Club entrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán a tres días de empezar LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano

El Sevilla Fútbol Club entrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán a tres días de empezar LaLiga ante el Rayo Vallecano. El conjunto de Luis García Plaza se ejercita sin Robbie Ure, que se encuentra resolviendo problemas burocráticos. Alfon y Marcao fueron las bajas de la sesión además de Pedrosa y Cardoso, que están al margen del grupo. Rubén Vargas e Iker Muñoz comenzaron el entreno realizando trabajo individual. Más información