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Vídeo | El Sevilla Fútbol Club entrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán a tres días de empezar LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano

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Álex Mérida

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Álex Mérida

Sevilla
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El Sevilla Fútbol Club entrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán a tres días de empezar LaLiga ante el Rayo Vallecano. El conjunto de Luis García Plaza se ejercita sin Robbie Ure, que se encuentra resolviendo problemas burocráticos. Alfon y Marcao fueron las bajas de la sesión además de Pedrosa y Cardoso, que están al margen del grupo. Rubén Vargas e Iker Muñoz comenzaron el entreno realizando trabajo individual. Más información

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