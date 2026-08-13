Sevilla FC-Rayo Vallecano: horario y dónde ver por televisión el debut en Liga de los de Luis García Plaza

Las probaturas han llegado a su fin y desde el ya lejano 23 de mayo no disputa el Sevilla Fútbol Club un partido oficial. LaLiga EA Sports regresa para los de Luis García Plaza en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un duelo ante el Rayo Vallecano de Beñat San José. Por el camino veraniego, hasta siete test de pretemporada ha disputado el conjunto nervionense, con cuatro victorias, un empate con triunfo por penaltis y dos derrotas en poco más de un mes de preparación en el que ha cambiado mucho la plantilla que concluyó el pasado campeonato con otra salvación en las jornadas finales.

El escenario del Sevilla, con siete caras nuevas y quince salidas, distará mucho sobre el verde aunque tenga a Luis García Plaza nuevamente en la banda, que buscará los primeros tres puntos ligueros ante un cuadro rayista que sólo ha jugado cuatro partidos esta pretemporada desde que cayera por la mínima en la final de la Conference League ante el Crystal Palace en su último encuentro oficial.

A la espera del alta de Robbie Ure, que todavía no se ha podido ejercitar con el grupo por problemas burocráticos y es, por el momento, la principal duda de la convocatoria, el técnico madrileño presentará el sábado un once con las posibles novedades de Juan Iglesias en el carril diestro, Sangante en el eje de la zaga, el canterano Nico Guillén en la medular o Guridi por delante de este en un esquema con cuatro atrás y con un probable ataque con la carretera de Utrera como denominación de origen con Miguel Sierra, Oso e Isaac Romero.

Los recién presentados este jueves Fran González y Julio Díaz partirán presumiblemente desde el banquillo y esperarán su oportunidad en la portería y en el lateral zurdo, donde Odysseas Vlachodimos y Suazo, uno de los capitanes, parten con mucha ventaja en este inicio de campeonato.

Horario del partido Sevilla FC - Rayo Vallecano

El partido entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Rayo Vallecano de Beñat San José, correspondiente la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 15 de agosto a partir de las 21:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC - Rayo Vallecano

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Rayo Vallecano de Beñat San José, correspondiente la jornada 1 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.