Fran González: "El Real Madrid entendió que quería estar en el Sevilla y eso es muy difícil de rechazar"

Fran González fue presentado este jueves como nuevo portero del Sevilla Fútbol Club. El meta del Real Madrid Castilla firma a sus 21 años por cinco años y competirá por un puesto con Odysseas Vlachodimos.

Junto al cancerbero leonés estuvo también Julio Díaz, que llega para reforzar el lateral zurdo, y ambos estuvieron acompañados de José Ignacio Navarro, director deportivo sevillista.

Balance en los primeros días: "Adaptación muy fácil, todos ponen de su parte para ello, equipo muy contento y pensando en sumar tres puntos este fin de semana. Desde el primer momento mostraron mucha confianza y el Sevilla es un histórico de España".

Alternancia en portería con Vlachodimos

Competencia con Vlachodimos: "Odysseas es un gran portero, lo hizo espectacular y fue clave para los objetivos. La competencia es buena para aprender de él, es muy cercano. Soy un portero que voy fuerte por arriba y me gusta participar".

Qué aprende a diario de Vlachodimos y cómo es la relación con él: "Yo estos diez días he querido aprovechar lo maximo de él, entrenando tengo muy buen rollo con él, entrenando me ayuda, está dispuesto a que aprenda de él para dar lo mejor".

Últimos días en el Real Madrid antes de venir al Sevilla: "Creo que sí que fue difícil en un momento dado. Se pudo sacar hacia delante por parte de todo, hicimos mucha fuerza, el club entendió que yo quería estar en el Sevilla y esta opción es muy difícil de rechazar".

Mensajes en redes sobre permanecer en el Real Madrid: "Esos mensajes para mí son indiferentes, unos dicen que ojalá que nos hubiéramos quedado y otros seguro que piensan lo contrario. Lo que digan en redes es indiferente para mí".

Consejos de Courtois: "He tenido la suerte de tenerlo, lo considero un amigo y me ha ayudado y me transmite confianza y me exige. Me dice que pelee por lo que quiero y ha sido muy bueno para mí".

Salto del Real Madrid Castilla al Sevilla: "Venimos de clubes superexigentes, todos quieren este vértigo, adrenalina de tener que ganar y es lo que todos queremos sentir".

Qué espera del derbi sevillano: "El derbi es puro sentimiento, los dos a muerte, las aficiones igual, es muy bonito desde la televisión, no me quiero imaginar en el campo".

Objetivo del Sevilla en LaLiga: "El objetivo principal, tras dos años sufriendo hasta el final, es que sea tranquila la temporada y centrarnos y estar concentrados en el día a día".