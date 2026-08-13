José Ignacio Navarro desgrana el límite salarial del Sevilla: "Tenemos disposición de incorporar jugadores, pero los recursos son limitados"

José Ignacio Navarro compareció este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras ser presentados Fran González y Julio Díaz como nuevos jugadores del Sevilla Fútbol Club. El director de fútbol nervionense analizó las llegadas de los dos refuerzos para la portería y el lateral zurdo y también desgranó la actualidad del mercado sevillista, al que le quedan varias incorporaciones y alguna salida.

Valoración de la temporada: "Estamos trabajando en el buen camino, mientras haya mercado hay que seguir trabajando, esta es la plantilla hasta el día dos de septiembre".

Posibles fichajes: "Son un cómputo de cosas que se tienen que dar. Había que trabajar tanto en salidas como jugadores. Buscamos un equilibrio deportivo y económico".

Renovaciones de Oso y Castrín: "Sus renovaciones que llevamos trabajando varios meses, nuestra intención es que renueven y contar con ellos a largo plazo. La subida al primer equipo es una obligatoriedad ya que no son jugadores sub-23".

La situación de Robbie Ure: "Estamos resolviendo trámites administrativos. Cuando se solvente hablaremos de Ure, la semana que viene o en su presentación".

El rumor de Kochorashvili: "No corresponde hablar de nombres de otros equipos. Se trabaja con los jugadores que están en la ciudad deportiva. Tenemos que pensar en el nombre del sábado, son nombres que van saliendo, tenemos que centrarnos en los que están".

El límite salarial: "Actualmentente, tenemos disposición de incorporar a algunos jugadores, pero los recursos son limitados. A partir de ahí, iremos incorporando porque queremos llegar con la mejor plantilla posible al final del mercado".

La no llegada de Patrick Mercado: "No sé qué información habrá salido en ecuador, pero nos acogemos a la confidencialidad del contrato. Nos ceñimos al comunicado que publicamos".

Posible salida de Pedrosa: "Hay clubes interesados por él, veremos como avanza, todavía queda mucho mercado".

"No me siento el nuevo Monchi, le tengo mucho respeto y admiración"

La plantilla actual: "Estamos con 19 jugadores en primera plantilla contando con los jugadores del filial que están en primer equipo. Determinar el número de jugadores, ya iremos viendo también con límite para hacerlo de la mejor manera posible".

La salida de Juanlu: "El año pasado, pese a muchos rumores, se decidió entre todos las parte que se quedara. Es un jugador muy querido, estamos muy agradecidos y le deseamos la mejor de las suertes".

Las inscripciones: "Con total seguridad, todos estarán inscritos para el Rayo. Estarán disponibles para el sábado si el míster los necesita".

Su valoración del mercado: "Lo marcan los resultados, aunque estamos contentos con el trabajo realizado. Los jugadores son los actores principales y es de los que hay que hablar bien de ellos".

Los halagos a su persona: "Yo no me siento el nuevo Monchi. Le tengo mucho respeto y admiración. El halago debe ser para los jugadores".

El rumor de Ilenikhena: "Son nombres que salen con mayor o veracidad. Nos centramos en los jugadores que están en el día a día".

Situación de Vargas: "Son jugadores apetecibles en el mercado porque tienen un nivel muy alto".

Posible salida de Ejuke: "Se hizo una convocatoria en Holanda, pero se entendió que lo mejor era que no participase porque había opciones abiertas".

Valoración de García Plaza: "Está centrado, feliz y trabaja en el día a día para sacar el espíritu competitivo".

Venta importante en lo que queda de mercado: "Podemos acudir al mercado a día a hoy utilizando recursos de la mejor manera posible. Puede haber salidas y entradas".

Objetivo en lo que resta del mercado: “El objetivo del mercado es conseguir una plantilla competitiva. Y como ha comentado el míster, el objetivo es no sufrir tanto y conseguir una permanencia holgada”.