Julio Díaz desvela el objetivo del Sevilla en Liga: "Tras dos años sufriendo, queremos llegar a las últimas jornadas salvados y sin ningún riesgo"

Julio Díaz fue presentado este jueves como nuevo lateral zurdo del Sevilla Fútbol Club. El canterano del Atlético Madrileño firma a sus 21 años por cinco años y competirá por un puesto con Gaby Suazo y Oso.

Junto al carrilero izquierdo madrileño estuvo también Fran González, que llega para reforzar la portería y competir con Vlachodimos. Ambos estuvieron acompañados de José Ignacio Navarro, director deportivo sevillista.

Balance en los primeros días: "Dar las gracias al presidente y a todos por la confianza en mí. Muy contento, el recibimiento ha sido espectacular, no me lo imaginaba así, sabemos todos lo grande que es el Sevilla y con ganas de sumar +3 este fin de semana".

Contactos iniciales para llegar al Sevilla: "Para el jugador, cuando te llama el Sevilla no hay margen de pensar, es un equipo grande y conocemos su historia. Con ganas de empezar y demostrar estar capacitados para estar aquí".

Posibilidad de jugar como extremo, por delante del lateral: "Sabemos que soy lateral izquierdo pero me puedo desenvolver en diferentes posiciones. Lo que el míster demande estoy dispuesto".

Experiencia pasada de haber jugado con el Atlético en el Sánchez-Pizjuán: "La experiencia que tuve fue una locura, con muchas ganas e ilusión de que llegue el fin de semana para estar con nuestra gente y que cuenten con nosotros de verdad".

Últimos días en el Atlético de Madrid: "Fueron días no largos, pero sí de espera. Obviamente, con la confianza que nos dio el presidente (Del Nido Carrasco) fue todo más fácil. El presente demanda estar aquí en el Sevilla con máximas ganas e ilusión".

Mensajes en redes sobre permanecer en el Atlético de Madrid: "Ahora estamos aquí centrados en el Sevilla. Es un orgullo que la afición de tu antiguo club piense eso de ti, vengo del Atlético, pero ahora con muchas ganas de demostrar que estamos capacitados de vestir esa camiseta".

Qué espera del derbi sevillano: "Todos sabemos que el derbi sevillano es el que más se ve, el que más ganas tiene la afición de que suceda, sabemos la importancia, pero estamos centrados en el Rayo. Cuando llegue el derbi se demostrará en el derbi y seguramente que irá bien".

Consejos de Diego Pablo Simeone: "Todos sabemos cómo trabaja el Cholo, tiene mucha garra e intensidad y cuida el vestuario. Siempre nos dice que demos el 100%, luchemos hasta el último segundo y que nunca demos una pelota por perdida".

Salto del Atlético Madrileño y Atlético de Madrid al Sevilla: "Al final el vértigo no está dentro de nuestras ideas, somos jugadores profesionales y experimentados en la categoría. Es un reto bastante importante, estamos capacitados y con ganas de demostrar que estamos dispuestos".

Objetivo del Sevilla en LaLiga: "El objetivo principal, tras dos años sufriendo hasta el final, es que sea tranquila, llegar a las últimas seis o siete jornadas tranquilos, salvados y sin ningún riesgo".