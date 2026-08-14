Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano: el primer once de Luis García Plaza para arrancar con victoria

El Sevilla Fútbol Club echará a andar en el curso 2026/27 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El primer equipo en visitar Nervión este sábado 15 de agosto, festivo nacional, será el Rayo Vallecano. El equipo de Luis García Plaza se presentará ante los suyos tras una pretemporada en la que el Trofeo Antonio Puerta no se disputó en los meses estivales y quedó pospuesto para próximos parones internacionales.

Será también la primera oportunidad para que los sevillistas vean en acción a canteranos prometedores como Oso, Miguel Sierra o Nico Guillén, así como a varios de los nuevos fichajes como Juan Iglesias, Arouna Sangante o Jon Guridi, e incluso a Robbie Ure si todos los trámites burocráticos se solucionan a tiempo como José Ignacio Navarro dejó caer en la presentación de Fran González y Julio Díaz, dos nuevas caras que a priori arrancarán en el banquillo.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Los posibles elegidos por Luis García Plaza para arrancar LaLiga

Contar un año más con Odysseas Vlachodimos bajo palos será para el Sevilla un auténtico privilegio. El club de Nervión consiguió la cesión nuevamente del guardameta griego, que compartirá esta campaña la portería con Fran González. De momento, el internacional heleno parte como titular indiscutible.

Por delante de un seguro de vida estarán Juan Iglesias en el carril diestro de la línea de cuatro de la defensa, con Arouna Sangante y Kike Salas en el eje y Gabriel Suazo, uno de los capitanes, en el perfil zurdo de la zaga.

A las dos caras nuevas de la retaguardia se sumará la de Jon Guridi en la medular, que puede partir como enganche por delante de Lucien Agoumé, asentado en el once, y de Nico Guillén. El canterano ha hecho una muy buena pretemporada y Luis García Plaza puede premiarlo con la titularidad en el estreno de Liga. Tampoco tiene mucha alternativa, tendría que retrasar a Guridi y meter a Peque de enganche, o contar con Manu Bueno en lugar de Nico.

Donde crecen las alternativas es en el tercio ofensivo. Ahí tienen ventaja, de momento, Miguel Sierra en el costado diestro por delante del lateral ex del Getafe, y Oso en el izquierdo con el chileno atrás, al que ayudará en el repliegue. Rubén Vargas entrena de forma parcial por el momento y Alfon todavía está de baja, pudiendo ser la novedad la semana que viene en los entrenos e incluso entrar en la citación para la segunda fecha del campeonato en San Mamés.

Arriba, Isaac Romero, que coge el dorsal 16, referencia para los canteranos sevillistas, puede ser quien forme de inicio en punta completando el 4-2-3-1 de Luis García Plaza. Sin muchos entrenos con el grupo por temas burocráticos, aunque venga en dinámica de partido al jugar hace once días en la victoria del IK Sirius, Robbie Ure tendrá que esperar para debutar en el segundo tiempo, todo ello si los problemas se solucionan y aparece inscrito en la web de LaLiga a tiempo.