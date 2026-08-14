Luis García Plaza, y el objetivo realista del Sevilla en Liga: "Con el presupuesto que manejamos, hay que luchar por no sufrir"

El Sevilla Fútbol Club llevó a cabo este viernes la última sesión preparatoria previa al estreno en Liga ante el Rayo Vallecano. El entrenamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde mañana se medirán los blanquirrojos a los rayistas, contó con la gran novedad de Robbie Ure entre los pupilos de Luis García Plaza, quien al término compareció en rueda de prensa analizando las claves del partido.

Cómo llega el equipo, sensaciones de cara al arranque liguero: "Empieza lo que cuenta, los resultados de pretemporada han sido buenos, pero aunque hubieran sido malos no me hubiera importado. Hemos trabajado cosas, los canteranos nos han ayudado mucho, se lo agradezco, ha sido una pretemporada muy dura por el nivel de los rivales, que ha sido alto y hemos jugado partes con muchos del Sevilla Atlético y han competido. Preveía una pretemporada dura, con muchas ganas de mañana. Ahora trabajas seis semanas y media para el partido, es en casa con nuestra gente, guardo en la memoria lo vivido y esperamos lograr tres puntos, igual de importantes que los que jugué contra la Real Sociedad o el Espanyol. Tenemos que tener el instinto de supervivencia metido en el cuerpo".

Valoración de los nuevos fichajes: "Robbie acaba de llegar, le cuesta hablar un poquito, chapurrea castellano, hablé hace un tiempo y medio en castellano y le facilitará en adaptación. Juan, Sangante, Guridi, más rodados con grupo, Fran y Julio adaptándose, es un perfil diferente a los de otras épocas. El mercado español es muy complicado y muy difícil y las cantidades que te piden son inalcanzables, me ofrecen jugadores y les digo que no porque no nos entran en los números. El mercado extranjero ha llegado Robbie y nos va a dar muchas cosas buenas. Está en periodo de adaptación".

Mucho cambio de caras, ¿ideas implantadas en el equipo?: "No del todo, tiene una explicación sencilla. Cuando juegas con el Córdoba, un equipo de segunda y tú con el filial, te domina, y tienes que defender y defender. Nos ha faltado trabajar más las situaciones de ataque, ninguna queja con los críos, pero la segunda parte del otro día te dominan, nos ha faltado trabajar situaciones de tener más balón, trabajar con pelota. Aun así, hemos hecho un trabajo ofensivo muy bueno, pero nos ha faltado trabajar cuando tú dominas más, nos ha pasado muchas veces y nos ha faltado implantar muchas cosas que luego en partidos no podemos desarrollar. El otro día defendimos y atacamos (Bayer) y en la segunda parte nos costó más, es lógico. Me acuerdo de ese Sevilla de Champions, cuando venían aquí los rivales, que era al contrario".

Nivel de Miguel Sierra: "Muy contento con todos. Con Miguel Sierra, tiene cosas muy buenas, muy peligroso en tres cuartos, es combinativo, tiene personalidad, compromiso defensivo bueno, pero tiene que variar en cosas y estoy contento y puede jugar. Mañana estoy seguro que titular o luego vamos a ver a chavales del Sevilla Atlético".

A qué quiere jugar el Sevilla: "Tenemos que dominar todos los aspectos del juego, incluso el Sevilla grande de títulos era muy fuerte en defensa, hay que dominar todas las facetas en ataque y defensa. Se construyen desde una base sólida, no tiene que ver con no recibir goles. La plantilla no está terminada y creo que no hay que ser muy listo, nos falta gente arriba aunque en defensa pueda haber alguna incorporación. Dependerá de los que vengan, queremos llevar el peso del partido, habrá momentos que no porque los rivales juegan. No podemos ser un equipo que solo defienda y domine un registro".

Jornada 1, aplazada y en muchos días: "Llevo tantos partidos, que todo lo que diga no vale para nada, tenemos que adaptarnos. Entiendo lo del Mundial, normal que tengan más. Rubén ha venido muy justito, será de la partida. Es lógico".

Objetivos de la temporada: "Espero mañana, no pienso en más. Competir y ganar, hacer un buen partido. Hay dos cosas, el mercado va por un sitio y la competición por otro. El 1 de septiembre habrá muchos cambios seguramente, pero es competir y dar el máximo en cada partido. Tenemos que tenerlo claro. Tengo que hacer un equipo con cero, intentar no sufrir tanto. Si sois lógicos, con el presupuesto que manejamos hay que luchar por no sufrir, nuestro objetivo es ese, nos han dado ese presupuesto. Si hubieran entrado esas personas, el objetivo hubiera cambiado, pero queremos por lo menos no sufrir".

Conceptos instaurados: "Hubo dos fases de pretemporada, los primeros mucha carga física y jugamos algo cansados, luego es lo que quiero ver yo en mi equipo, hemos visto cosas que me gustan, le ganamos al NEC que le ganó a Olympiakos en previa de Champions, que hicimos muy buena primera parte. Quiero alargar lo bueno, y cuando haya más jugadores, para mañana tenemos 17 profesionales con 15 para campo, algunos debutantes en categoría y completaremos con seis de dorsal de filial. Necesitamos que haya un ambiente aquí mañana para que los críos se sientan muy arropados. Si de los 17 tuviéramos seis campeones del mundo, necesitaríamos más jugadores, no podemos tener tan poco número de jugadores, tienen que venir más, estamos muy escasos de número".

Todos los que están inscritos: "Hemos tenido muchas salidas, nos ha permitido generar algo de límite para incorporar gente, si no, no tendríamos sitio para todos. Sow, Akor, Juanlu, jugadores importantes, gente que participó y no está. Es una delicia tener a los 17 inscritos, pero tienen que venir más".

Qué le falta a Luis García Plaza en ataque y centro: "Mediocampo me acuerdo de los que participaban, Sow, Gudelj, Mendy, ha venido uno. Arriba Akor, Neal, Alexis, y sólo ha venido uno. Eso no tiene nada que ver con el partido de mañana. Tenemos límite y llegarán, para nosotros el mercado es muy complicado, lo otro están en comunicación conmigo pero no es mi función, que es que los 17 y los críos se dejen el alma por sacar los tres puntos. También nos podría caber un defensa, pero necesitamos jugadores de mediocampo hacia adelante".

Desde la 21/22, ningún entrenador que empezó la temporada en el Sevilla la terminó: "Soy incapaz de decir lo que ha pasado, quiero estar la temporada entera y tiempo, en el Alavés llevaban 8 entrenadores en tres años y estuve tres años, vengo con esa mentalidad. Te puedo hablar de los 9 partidos míos, ojalá estar toda la temporada, cumplir los objetivos, trabajo como si fuera a estar toda la vida. Convencido de que van a salir las cosas bien sabiendo quién somos, uno de los clubes más importantes de España y de Europa, pero tenemos que luchar por lo que tenemos que luchar. Hemos sufrido mucho, mucho".

Cómo ha afrontado el verano: "Me tomé una semana que me fui al lado de vacaciones por si entraba el comprador y tenía que hacer la mudanza, y desde que se rompió la venta, a planificar. Hablamos y comentamos cosas, pero con la duda de que podría entrar alguien nuevo, luego siempre en comunicación con el presidente y José Ignacio y luego en el capítulo de salidas y entradas y cuando empiezas a entrenar, dobles sesiones, a conocer chicos de la cantera. Mi momento es mañana a las 21:30, que se vea un Sevilla competitivo, con nuestras circunstancias, que saque el partido adelante".

En qué jornada quiere estar salvado: "Mañana, de verdad. Pensar en la jornada... el fútbol te coloca, me centro en el día a día, en mañana ir a tope y darle confianza a los que hay, a los chavales de la cantera, que demuestren que pueden competir y saquen todo lo que tengan. Tres puntos ante el Rayo y luego al Athletic".

Mensaje de realismo: "Estamos en la situación que estamos y vendrán jugadores, pelearemos con nuestras armas, pero hay que ser realistas. Estamos en esta situación económica e iba a entrar un comprador. Dijo 120 millones de euros para hacer un equipo competitivo el que entraba. Yo me dedico a entrenar, pero si no entra alguien, el Sevilla la realidad es esta, luego sorpresas hay, no doy jarros de agua fría, necesitamos a la afición y todos juntos vamos a hacerlo bien y va a ser una temporada bonita e ilusionante".

Rayo Vallecano, próximo rival: "El Rayo ha cambiado de entrenador, venían de ser finalistas de Conference. Les veo que aunque el entrenador ponga nuevas maneras, son gente que se conocen muy bien. Isi y Álvaro llevan jugando cinco años, se conocen de memoria. Aunque el míster implante ideas, se conocen. Cuando no tengamos la pelota, maniatar sus ideas, y luego hacerles daño. Ellos han ido evolucionando, cambiando más la estructura de cómo se posicionan y atacan, menos en defensa, y creo que les podemos hacer daño con nuestras cualidades y jugadores".

Qué perfil de jugadores quiere: "Estoy cómodo con cualquiera, si es bueno... En LaLiga es muy difícil fichar, y en Segunda, traspasos que no podemos afrontar ahora. Hemos buscado jugadores más de corte nacional, ahora ha venido Robbie, si puede venir alguno más nacional, mejor, pero estamos abiertos a cualquiera".