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Sevilla Fútbol Club

Robbie Ure entrena con el Sevilla en la previa del estreno en Liga ante el Rayo Vallecano

El delantero escocés ya tiene todos los papeles en regla y está inscrito en la web de LaLiga

Vídeo | Robbie Ure entrena con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán en la previa ante el Rayo

Vídeo | Robbie Ure entrena con el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán en la previa ante el Rayo

Álex Mérida

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa del debut liguero contra el Rayo Vallecano. Los de Luis García Plaza contaron con una importante novedad, la presencia de Robbie Ure en el entrenamiento como uno más en el grupo tras solventar los problemas burocráticos.

"Estamos resolviendo trámites administrativos. Cuando se solvente hablaremos de Ure, la semana que viene o en su presentación", manifestaba el jueves José Ignacio Navarro en la presentación de Fran González y Julio Díaz, horas antes de que el delantero escocés tuviera todos los papeles en regla y apareciera inscrito en la web de LaLiga.

Vídeo | Robbie Ure solventa los problemas burocráticos y ya entrena con el Sevilla tras ser inscrito en Liga

Vídeo | Robbie Ure solventa los problemas burocráticos y ya entrena con el Sevilla tras ser inscrito en Liga

Álex Mérida

Los once de García Plaza frente al Rayo

Luis García Plaza tiene bastante perfilado el equipo con el que el Sevilla FC podría iniciar LaLiga. Vlachodimos parte como titular bajo palos, con una defensa formada por Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo.

En la medular, Agoumé y Nico Guillén apuntan a formar el doble pivote, con Jon Guridi unos metros por delante formando como mediapunta en el 4-2-3-1 del preparador madrileño. El canterano se ha ganado opciones después de una buena pretemporada, aunque Manu Bueno y Peque aparecen como alternativas en un Sevilla, por el momento, con poco fondo de armario.

Arriba, Miguel Sierra en la derecha y Oso en la izquierda tienen ventaja para ocupar las bandas. Rubén Vargas, que ha trabajado parcialmente durante la semana, comenzó la sesión del viernes arropado por Luis García Plaza y siendo uno más en el grupo, pero todo apunta a la prudencia con el suizo y a que actúe como revulsivo en el segundo acto. Alfon continúa de baja.

En la punta de lanza, aunque Robbie Ure ya tenga resueltos sus problemas burocráticos y esté inscrito en LaLiga, Isaac Romero sería la referencia ofensiva y parte con ventaja para iniciar en el once de un Sevilla que quiere arrancar en Nervión con tres puntos.

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Las claves del duelo las dará este mismo viernes Luis García Plaza, quien explicará cómo llega el conjunto sevillista al duelo contra los rayistas y cuáles son las sensaciones de aquellos jugadores como Vargas de los que se desconoce con exactitud su estado físico.

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