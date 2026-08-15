El Sevilla remonta al Rayo Vallecano con dos penaltis y suma tres puntos en el estreno liguero en Nervión (2-1)

Tras un nuevo verano de espera, el Ramón Sánchez-Pizjuán vuelve a rugir con la esperanza de que esta sea, de una vez, la temporada en la que puedan respirar tranquilos. Después de una salvación casi milagrosa y una fallida venta del club, el sevillismo volvía a sus butacas con energías renovadas y la ilusión de un mercado que ha introducido caras nuevas, aunque con la conciencia de que la realidad del club no permite mirar más allá del principal objetivo: la permanencia.

Casi diez minutos se demoró el encuentro, y el Sevilla no dudó en darle respuesta al recibimiento de su afición. El primer ‘¡Uy!’ lo entonó en el primer minuto el cuadro hispalense, con un centro con peligro de Oso que le exigió a Batalla. Aunque la primera sensación de los locales era positiva, el gol llegó para un Rayo Vallecano que, prácticamente, se lo encontró.

Sangante amagó con despegar un balón sencillo y sin oposición. En ese mismo instante, al debutante con la elástica sevillista le pareció mejor opción que el esférico fuera para Vlachodimos. Una duda que fue suficiente para que Álvaro García metiera la puntera y se encontrase con la portería vacía ante la falta de entendimiento de Vlachodimos y Sangante. Un error indigno de un jugador de Primera División que le cuesta al Sevilla su primer gol encajado de la temporada en el minuto 4.

Los nervios comenzaron a aflorar entre los de García Plaza, que tuvieron la fortuna de que Nteka no encontró portería tras un centro raso para poner el segundo.

Pasaba el ecuador de la primera mitad y el guion del partido era muy similar al de la temporada pasada: nervios y desesperación de la grada. Al Sevilla se le borraban las ideas una vez pasaba del medio del campo y daba la sensación de que el cuadro madrileño podía hacer daño en cualquier contra. De hecho, así fue, con un cabezazo de Isi significó el segundo tanto rayista, aunque fue anulado por una falta previa.

La primera polémica de la temporada llegó en el minuto 37. Agoumé recuperó un balón en campo contrario y Guridi filtró un gran balón a Isaac. El pase era un tanto largo y Batalla salió a blocarlo, pero Isaac llegó antes y buscó regatearlo. El portero, que vio que no llegaba, bloqueó la carrera del delantero y lo derribó. De Burgos Bengoetxea señaló la pena máxima en primera instancia y decidió anularlo tras la revisión en el VAR ante el enorme enfado del Sánchez-Pizjuán.

En el descuento Isaac tuvo el empate con un cabezazo que se le marchó alto. El cuadro de Luis García Plaza se marchó al descanso con la sensación de haber crecido en el último tramo de los primeros 45 minutos.

La charla del técnico al madrileño en el entretiempo parece que caló entre los jugadores. Los locales pusieron una marcha más y no tardaron en llegar los resultados. Sierra hizo una buena jugada en banda y encontró dentro del área a Guridi, que buscó portería, pero Batalla detuvo el golpeo. El rechace, eso sí, benefició a Sierra, siendo listo y anticipándose a Álvaro García para llegar primero y ser derribado cuando el ‘18’ trataba de despejar.

Esta vez sí, penalti. Guridi fue el encargado de ejecutarlo y no falló. El ‘18’ sevillista se estrenaba como goleador y ponía el empate en el 55'. La entrada de Peque le sintió muy bien al Sevilla, que gozaba de ritmo en la circulación en el último tercio y estaba cómodo ante un Rayo incapaz de salir.

Quien no estaba tan acertado era Ure. El escocés se notaba un tanto ausente en cada jugada, aunque tuvo oportunidad de adelantar a los hispalenses con un disparo que no se dirigió entre los tres palos. Aun así, el Sevilla seguía dominando a falta de 20’ para el final.

El partido se había pausado, pero Ejuke se sumó al baile. El nigeriano levantó en ocasiones a los sevillistas de sus asientos, aunque sus regates y arrancadas no se traducían en ocasiones.

El Rayo también avisaba y no daba el partido por cerrado. Lejeune disparó potentísimo a puerta en una falta desde 30 metros, lo que llevó a la acción más meritoria de Vlachodimos en el partido con una majestuosa estirada.

En el minuto 88, Kike Salas vio la roja directa después de una durísima entrada a la altura de la rodilla de De Frutos. El extremo rayista se marchaba en velocidad iniciando un contraataque y Salas, pasado de vehemencia, derribó con excesiva agresividad.

Todo no acabaría aquí. En el minuto 92, Peque aprovechó un error del Rayo para generar un dos para tres en el que Ure, con un recorte, consiguió sacar un penalti claro. Peque tomó la responsabilidad y en el 95’, con solo un minuto por delante para el final, selló el gol de la victoria para los sevillistas.

El partido llegó a su fin y los tres primeros puntos de la temporada se quedaron en Nervión. El nuevo Sevilla de García Plaza y José Ignacio Navarro se estrena en LaLiga con una victoria que evidencia el trabajo y la personalidad que se busca en el equipo. En el horizonte se vislumbra la visita al Athletic Club y el final del mercado, en el que se esperan movimientos.