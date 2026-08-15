El Sevilla abre una nueva era ante el Rayo buscando tres puntos con el empuje de Nervión

Se acabaron los test de verano para el Sevilla Fútbol Club. Tras mes y medio de preparación, siete amistosos y un mercado de fichajes marcado por una profunda remodelación de la plantilla, este sábado regresa LaLiga EA Sports. El Rayo Vallecano visita el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 21.30 horas para abrir una temporada en la que Luis García Plaza quiere construir desde el realismo sin renunciar a comenzar regalándole un triunfo a su afición.

El Sevilla llega al estreno con siete caras nuevas, quince salidas y apenas 17 futbolistas profesionales disponibles, una fotografía suficientemente ilustrativa del momento que atraviesa el proyecto. El mercado seguirá abierto después del debut y la dirección deportiva todavía debe reforzar especialmente la parcela ofensiva y el centro del campo, pero la competición no espera. Luis García Plaza ha insistido durante toda la semana en separar ambas realidades y reclama a los suyos competitividad desde el primer minuto y que Nervión sea una caldera que arrope a los suyos, especialmente a los que tienen menos minutos en la élite.

La cantera llama a la puerta en el primer once

El técnico madrileño tiene bastante diseñado su primer once del curso. Vlachodimos seguirá siendo la referencia bajo palos, mientras que Juan Iglesias y Arouna Sangante podrían estrenarse oficialmente formando parte de una defensa que completarían Kike Salas y Gabriel Suazo.

También se esperan novedades importantes unos metros más arriba. Agoumé y Nico Guillén parten con opciones de formar el doble pivote, con Jon Guridi ejerciendo por delante. El buen verano del canterano le ha permitido ganar enteros hasta convertirse en una alternativa real para arrancar LaLiga como titular.

La presencia de la carretera de Utrera puede extenderse al ataque. Miguel Sierra y Oso apuntan a ocupar las bandas, mientras Isaac Romero parte con ventaja para ejercer como referencia. Rubén Vargas "ha venido muy justito, pero será de la partida", declaró García Plaza tras trabajar el suizo parcialmente durante la semana, un indicativo claro que apunta a que comience desde el banquillo.

La última incorporación al grupo ha sido Robbie Ure. El delantero escocés solucionó sus trámites burocráticos, apareció inscrito en LaLiga y este viernes pudo ejercitarse junto a sus nuevos compañeros. Su escaso tiempo de trabajo con el equipo invita a pensar en un estreno durante el segundo tiempo.

Álex Mérida

Un triunfo mientras el Sevilla termina de construirse

El desafío de Luis García Plaza es lograr que su Sevilla sea capaz de manejar distintos registros, que sea un equipo sólido sin balón, pero a la vez preparado para llevar el peso de los encuentros con la pelota cuando el contexto lo indique. Y lo más importante, dejar a un lado el mercado de fichajes y todo lo que no sea estrictamente necesario para sacar los primeros tres puntos del campeonato.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que cambia de entrenador, pero mantiene buena parte del bloque que alcanzó la final de la Conference League. El madrileño advirtió especialmente del entendimiento adquirido durante años: "Isi y Álvaro llevan jugando cinco años, se conocen de memoria. Aunque el míster implante ideas, se conocen. Cuando no tengamos la pelota, maniatar sus ideas, y luego hacerles daño", todo ello en referencia a las modificaciones introducidas por Beñat San José.

El Ramón Sánchez-Pizjuán, en una noche festiva y veraniega de sábado será el primer termómetro de un Sevilla Fútbol Club cuyo objetivo, remarcado por la plantilla y su entrenador, es intentar no sufrir y atar la salvación lo antes posible. La base del equipo, quedando todavía la mitad del mes de agosto por delante para fichar, está incompleta, pero ello no debe ser excusa para vencer a un Rayo Vallecano que también tiene problemas en su visita a Nervión.

Luis García Plaza ha advertido que los tres puntos tienen el mismo valor que los que se logran en el ecuador de la campaña o en el mes de mayo cuando se pasan facturas: "Ahora trabajas seis semanas y media para el partido, es en casa con nuestra gente, guardo en la memoria lo vivido y esperamos lograr tres puntos, igual de importantes que los que jugué contra la Real Sociedad o el Espanyol. Tenemos que tener el instinto de supervivencia metido en el cuerpo". Su nuevo Sevilla arranca este sábado una nueva era y su trabajo será valorado desde esta noche. LaLiga ya está de vuelta.