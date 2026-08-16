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Jon Guridi se rinde a la afición del Sevilla tras su debut ante el Rayo: "Tener esta afición a tu favor es increíble"

“En la lista de los lanzadores para hoy estaba mi nombre el primero y he dicho que lo iba a tirar yo con personalidad y confianza”

Vídeo | Jon Guridi se rinde a la afición del Sevilla tras su debut ante el Rayo: "Tener esta afición a tu favor es increíble"

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Pablo León

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Pablo León

Sevilla

Jon Guridi no ocultó su felicidad ante los medios en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán. El centrocampista fie protagonista con el primer tanto en la victoria ante el Rato Vallecano; que suponen los tres pirmeros puntos en LaLiga para el Sevilla FC.

La reacción del equipo tras encajar pronto: “Sabíamos que iba a ser un partido muy importante, conseguir esta victoria. El club lleva cinco años sin conseguir una primera jornada de la victoria. Estábamos convencidos de que, aunque hemos encajado muy temprano, el gol en el minuto 3, se veía la reacción del equipo. Hemos reaccionado bien, les hemos achuchado bastante, bastante centros laterales en el primer tiempo, los hemos arrinconadl bastante”.

El segundo tiempo y la victoria: “En el segundo tiempo también hemos salido a por ellos y ya se ha visto que, por lo menos, tampoco hemos dado el punto válido. Así que, con ese penalti en el segundo gol también, conseguimos la victoria y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ha sido increíble, la verdad”.

El apoyo de la afición: “Venía visitante y siempre imponía. Y tener a la afición a tu favor es increíble. Se les ha notado que están muy con nosotros. Porque en el minuto 3, empezando con el gol, encuentras un jarro de agua fría y decirles que sigan así animando, que son fundamentales”.

Su nueva etapa en el Sevilla: “Bueno, al final, yo soy una persona que tengo los pies bastante en la tierra. No me gusta ponerme muy arriba cuando las cosas se dan así, porque hoy es un día feliz para mí. Estoy muy contento por el gol y obviamente por ganar. Pero hay que seguir trabajando. Ha hecho más que empezar La Liga y yo creo que tenemos que seguir partido a partido”.

La confianza tras el triunfo: “Este año también en Primera hay mucho nivel y ya se está viendo desde el primer partido que ya estamos para ganar. Pero obviamente este momento lo disfrutas durante unos días, pero también ya después de tres días pasa y estás pensando, por ejemplo, que vamos contra Athletic de Bilbao. Entonces ya tienes que tener la mente en el siguiente partido y tampoco se vive en el fútbol del pasado”.

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Decisión de lanzar el penalti: “Bueno, en la lista de los lanzadores para hoy estaba mi nombre el primero y he dicho que lo iba a tirar yo con personalidad y confianza. Falla el que lo tira y en este caso se ha dado que lo ha metido. Así que muy contento”.

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