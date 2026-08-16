Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Peque y Guridi transforman los penaltis y guían al Sevilla a su primer triunfo en Liga

El Sevilla Fútbol Club venció en su estreno liguero ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Comenzó perdiendo el conjunto de Luis García Plaza tras un error flagrante de Arouna Sangante que permitió anotar a Álvaro García a puerta vacía. El empate llegaría tras el descanso con un tanto de penalti de Guridi y el 2-1 definitivo en el descuento también sería desde los once metros, transformado esta vez por Peque. Kike Salas vio la roja directa por una dura entrada a De Frutos en los minutos finales.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(6) Luis García Plaza: el error de Sangante en el minuto 4 condicionó al Sevilla en su estreno liguero en Nervión. Tras una primera parte muy preocupante decidió retrasar a Guridi, meter a Peque y la dinámica cambió hasta el punto de terminar remontando con dos penaltis.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: le faltó entendimiento y comunicación con Sangante en dos jugadas, una de ellas fatídica, en los primeros minutos. En los minutos finales salvó una falta directa de Lejeune y detuvo un cabezazo de De Frutos.

(5) Juan Iglesias: contagiado por el nivel del equipo en el tramo inicial. Mejoró con el paso de los minutos y se asoció bien en el final con Ejuke.

(1) Arouna Sangante: error flagrante en el minuto 4 que permitió a Álvaro adelantar al Rayo Vallecano. Su carta de presentación no pudo ser peor. Temeroso en cada jugada tras la acción.

Las imágenes del Sevilla FC - Rayo Vallecano / Julio Munoz / EFE

(4) Kike Salas: el único salvable y el que le pone criterio a la defensa. Expulsado en el 87' por una dura entrada sobre Jorge de Frutos.

(5) Gabriel Suazo: perdió dos balones peligrosos en salida. Amonestado en la segunda mitad.

(4) Lucien Agoumé: cada partido que juega demuestra menos. Intrascendente y amonestado como de costumbre. Mejoró con el paso de los minutos.

(5) Nico Guillén: discreto, pero positivo. Activo en la recuperación y buscando jugar hacia delante. Sustituido tras el descanso.

(5) Miguel Sierra: muy desaparecido y precipitado en la primera mitad. En la segunda fue determinante en los primeros compases yendo a buscar con decisión un rechace de Batalla que terminó con Álvaro cometiendo penalti sobre él.

(7) Jon Guridi: enérgico, constante, pero sin influir en el tramo final del ataque. Asumió la responsabilidad del penalti cometido sobre Miguel Sierra y lo transformó para hacer el 1-1. Mejor como volante que como mediapunta.

(4) Oso: más ganas que efectividad. Perdió algún balón peligroso en la segunda mitad y le faltó tensión a varios centros que puso.

(5) Isaac Romero: forzó la acción del penalti anulado y vio una amarilla al borde del descanso. Rozó el gol con un cabezazo antes del paso por vestuarios.

Suplentes

(7) Peque Fernández: intenta hacer jugar a un equipo carente de jugadores que combinen y salió con ganas de demostrar que tiene un hueco en el once. Móvil y dinámico. Cogió el balón en el descuento para lanzar y transformar el penalti cometido por Lejeune sobre Robbie Ure en el descuento.

(6) Robbie Ure: se mostró activo en el área, rondó el gol en un disparo desde el punto de penalti que salió desviado. Demostró que sabe jugar fuera del área y que pueden sus compañeros jugar en largo con él para comenzar jugadas más cerca de portería. En el descuento provocó el penalti que transformó Peque y le dio la victoria al Sevilla.

(6) Rubén Vargas: se nota que aún le falta y que ha llegado justo. Apenas tuvo trascendencia en el juego.

(5) Chidera Ejuke: con su habitual desborde intentó generar desequilibrio desde la derecha, logrando pisar área en alguna ocasión, pero sin generar peligro real. Siempre aporta algo diferente.

(Sc) Manu Bueno: entró en los minutos finales.