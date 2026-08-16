Sevilla FC
Peque valora el triunfo del Sevilla al Rayo: "El equipo ha competido muy bien y se ha dejado todo"
“Todos los partidos desde el principio tenemos que tener esa mentalidad, dejarnos todo en el campo y eso es lo que vamos a hacer”
Gerard Fernández ‘Peque’ compareció ante los medios en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán al término de la victoria ante el Rayo Vallecano. El mediapunta catalán del Sevilla FC tuvo una actuación muy destacada tras partir desde el banquillo y anotó el tanto de la victoria en el minuto 95.
Sensaciones tras marcar el gol de la victoria: “Obviamente, muy feliz. Teníamos muchas ganas de empezar esta Liga, veníamos trabajando bien. Creo que el equipo ha competido muy bien, nos ha dejado a todos y la verdad es que estoy muy contento por esta victoria y por el trabajo del equipo”.
Una victoria que sabe mejor por la forma: “La verdad es que ganar siempre sabe bien. Así que ya te digo, muy contento porque nos hemos dejado todo y ya tenemos nuestra base. A partir de ahí, yo creo que ha habido momentos que mucho contra mucho”.
La importancia de empezar ganando: “Muy contento, ya te digo, para nosotros es muy importante. Todos los partidos desde el principio tenemos que tener esa mentalidad, dejarnos todo en el campo y eso es lo que vamos a hacer. Y la verdad es que ahora hay que seguir porque hay otro partido que vale lo mismo, que son más puntos y vamos a ir a por ello”.
Confianza en el momento decisivo: “Bueno, es un momento decisivo, pero la verdad es que estaba muy confiado, lo tenía muy claro y la verdad es que gracias a Dios ha entrado”.
Trabajo del equipo y margen de mejora: “Tenemos que tener esa mentalidad de querer mejorar y obviamente hay muchas cosas que mejorar”.
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